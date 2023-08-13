Вернидуб о матче с ЛНЗ: Игра непростая, соперник понравился

Главный тренер ФК "Кривбасс" Юрий Вернидуб прокомменировал итоги 3-го тура АПЛ. Его команда оыбграла "ЛНЗ" (2:0).

– Игра была непростой, соперник очень понравился. Неплохая команда, хоть и новички УПЛ. Предупреждал об этом ребят, но наша команда молодцы выдержали. Забили неплохие мячи, я очень доволен. Что-то конкретное сейчас сказать по игре не могу, надо ведь отдохнуть, спокойно все потом проанализировать. Будем двигаться дальше.

– Новичков сегодня можно отметить?

– Знаете, ребята неплохо себя сегодня проявили. Тем более первый мяч забили благодаря нашим центральным защитникам. Но здесь большая роль нашего хорватского новичка Илича, отдавшего шикарную передачу на Стецькова, а дальше уже Бескоровайный забил. Я рад в целом за всю команду. Второй мяч тоже: очень неплохую атаку провели. Хомченовский выполнил хорошую передачу, а Задерака замкнул.

В концовке соперник также имел моменты, мяч в штангу попал однажды, где-то Клищук выручил. Но это уже было при счете 2:0, когда ребята начали играть на удержание. Вот это неправильно, будем разговаривать. Чтобы в будущем таких ошибок не допускать.

– Вопрос о Кожушке. Хорошее приобретение у нас, но чего-то пока не забивает… Очень хочется, чтобы уже убил.

– На все нужно время. У Олега неплохая скорость, все у него впереди. Сегодня было несколько моментов, но пока не забил. У него есть хорошая нацеленность на ворота. Это очень помогает при наших атаках. Я очень доволен его игрой. У нас есть еще Рома Дебелко, Денис Устименко. Думаю, мы на верном пути. Главное, чтобы ребята понимали, что дальше нужно работать, работать и еще раз работать, – заявил главный тренер "Кривбасса".

Следующий поединок "Кривбасс" сыграет против "Шахтера" 20-го августа. Клуб Вернидуба занимает 4-е место, после 3-х туров.