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Форвард Колоса: Мы не считаем, что прыгнули выше головы
Чемпионат только стартовал
Фото: ФК Колос
Нападающий "Колоса" Денис Безбородько поделился своими впечатлениями от противостояния с "Вересом" (2:0) и рассказал, какие задачи поставил перед собой в новом сезоне.
– Если откровенно, то последний раз планировал сколько хочу забить голов еще лет 5–6 назад. Сейчас для меня главное – не личные показатели, а командные победы.
– То, что "Колос" после трех туров находится среди лидеров – неожиданность?
– Мы не считаем, что прыгнули выше головы. Чемпионат только стартовал и нашими оппонентами были не топовые команды. Поэтому все спокойно анализируем, прекрасно осознавая, что главные испытания – впереди.
– Твой гол в ворота "Вереса" – не из случайных?
– Нет, эту комбинацию наигрывали на тренировках, я знал, куда сделает передачу Павел Ориховский, и моя задача была – освободиться от опеки защитников.
– "Верес" чем-то удивил?
– Старанием использовать что-то похожее на "ромб" внутри поля. Пока что у ровенчан не все получалось, но это опасно для визави.
– Что помогает ковалевцам на старте диктовать условия соперникам?
– Производительно поработали на сборах, у нас квалифицированный тренерский штаб. Надлежащим образом доукомплектовались, теперь у нас длинная скамья запасных.
Подрастает перспективное изменение, чего стоит только 17-летний Артем Гусол с его реактивной скоростью. Наконец, в команде – отличный микроклимат, все горят желанием доказать, что "Колос" может играть лучше, чем в прошлом сезоне.
– Если уж зашла речь о конкуренции, то кто еще может в "Колосе" сыграть роль "девятки"?
– Антон Салабай, Владислав Великан, недавно подписали бразильского легионера Лукаса Ранжела, но он еще восстанавливается после травмы. Я выхожу в стартовом составе, но успокаиваться не стоит.
– В следующем туре "Колос" ждет выезд во Львов и противостояние с сенсационным "Рухом", которое выступает без потерь.
– Мы обладаем информацией, что "Рух" – волевая команда, отлично физически подготовленная, которая достигала нужных результатов во втором тайме. С львовянами будет интересно померяться силами, будет бой, ведь ковалевцы тоже настроены серьезно, - сказал Безбородько.
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