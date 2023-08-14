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Дидык – о Рухе: Детский сад дает свои плоды
Львовский клуб не проигрывает уже три тура кряду
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык поделился эмоциями от победы над "Полесьем" (1:0) в рамках 3-го тура УПЛ.
"Очень приятная и важная победа. Хороший старт: 3 матча - 3 победы, но на этом мы не собираемся останавливаться. Не самая яркая игра с нашей стороны. Чувствовался определенный сумбур, но главное, что нам удалось набрать 3 очка. Все, что нам тренерский штаб говорил, соперник и продемонстрировал на поле. Мы полностью разобрали их игру, они ничем нас не удивили.
Детский сад дает свои плоды, как говорят некоторые эксперты. Но на нас такое внимание сейчас еще не давит. Мы же рады, что победили в трех матчах на старте и уверенно движемся дальше. Надеюсь, что нам удастся", - приводит слова Дидыка официальный сайт "желто-черных".
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