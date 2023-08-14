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Дидык – о Рухе: Детский сад дает свои плоды

Премьер-лига
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Львовский клуб не проигрывает уже три тура кряду

Дидык – о Рухе: Детский сад дает свои плоды

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Роман Дидык поделился эмоциями от победы над "Полесьем" (1:0) в рамках 3-го тура УПЛ.

"Очень приятная и важная победа. Хороший старт: 3 матча - 3 победы, но на этом мы не собираемся останавливаться. Не самая яркая игра с нашей стороны. Чувствовался определенный сумбур, но главное, что нам удалось набрать 3 очка. Все, что нам тренерский штаб говорил, соперник и продемонстрировал на поле. Мы полностью разобрали их игру, они ничем нас не удивили.

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Детский сад дает свои плоды, как говорят некоторые эксперты. Но на нас такое внимание сейчас еще не давит. Мы же рады, что победили в трех матчах на старте и уверенно движемся дальше. Надеюсь, что нам удастся", - приводит слова Дидыка официальный сайт "желто-черных".

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В статье: Рух (Львов) Полесье (Житомир) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух

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