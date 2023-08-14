Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа

UA-Футбол собрал для вас подборку самых интересных матчей, которые состоятся в течение этой недели – с 14 по 20 августа

Понедельник, 14 августа

В УПЛ еще запланирован один матч 3-го тура, да еще какой – "Шахтер" сыграет с "Александрией"! Вечером посмотрим, как дела у МЮ, готов ли он конкурировать с "Сити". Поклонникам испанского футбола должен зайти поединок с участием "Атлетико".

"Шахтер" – "Александрия". 17:00. УПЛ. OTT-платформы

МЮ – "Вулвергемптон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетико" – "Гранада". 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 15 августа

Не забывайте, что в этом сезоне снова разыгрывается Кубок Украины. Уже пройдут матчи третьего раунда, в котором принимают участие представители Второй и Первой лиги. Рекомендуем обратить внимание на противостояние "Прикарпатья" с "Эпицентром" и "Ингульца" с "Викторией" из Сум.

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Перед этим полуфинал женского Чемпионата мира, а вечером будет Лига Чемпионов. Узнаем, удастся ли Кочергину затянуть "Ракув" в раунд плей-офф. Среди самых интересных пар, безусловно, противостояние "Марселя" и "Панатинаикоса".

Испания – Швеция. 11:00. Женский ЧМ. Суспільне

"Прикарпатье" – "Эпицентр". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Ингулец" – "Виктория". 16:00. Кубок Украины. YouTube

"Арис" – "Ракув". 20:00. ЛЧ

"Динамо" Загреб – АЕК. 21:00. ЛЧ

"Марсель" – "Панатинаикос". 22:00. ЛЧ

Среда, 16 августа

Второй полуфинал женского ЧМ – сразятся хозяйки турнира австралийки и англичанки. А вечером нас ожидает битва за Суперкубок Европы – удастся ли "Севильи" остановить "Манчестер Сити"?!

Австралия – Англия. 13:00. Женский ЧМ. Общественное

"Манчестер Сити" – "Севилья". 22:00. Суперкубок УЕФА

Четверг, 17 августа

Без надії сподіваємось, что "Дніпро-1" все же даст бой "Славии". У "Динамо" ситуация более оптимистичная, но тоже далекая от радужной – нужно побеждать "Арис".

"Динамо" – "Арис". 20:00. Лига конференций. 2+2

"Днепр-1" – "Славия". 21:00. Лига Европы. УНИАН

Пятница, 18 августа

В УПЛ запланировано два матча на последний рабочий день недели – сначала отношения выяснят новички, потом "Александрия" и "Заря". Из ТОП-чемпионатов будет интересно посмотреть, какие выводы сделали в "Баварии" после чувствительного поражения в матче за Суперкубок, ну и быстро ли адаптируется Гарри Кейн.

ЛНЗ – "Полесье". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Заря" – "Александрия". 19:00. УПЛ. УНИАН

"Вердер" – "Бавария". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Ноттингем" – "Шеффилд". 21:45. АПЛ. Setanta Sports

"Метц" – "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 19 августа

У Виктора Скрипника будет очередная попытка исправить ситуацию – его "Ворскла" приедет в гости к "Вересу". А еще будем наблюдать за игрой двух неожиданных лидеров на старте сезона - "Руха" и "Колоса". В Англии запланировано два ТОП-матча – "Тоттенхэм" сыграет с МЮ, а затем "Ньюкасл" бросит вызов "Манчестер Сити". Впрочем, внимание украинских болельщиков, наверное, больше привлечет матч "Ливерпуль" - "Борнмут", где будет играть Забарный.

В Германии должно быть интересно противостояние "Байера" с "Лейпцигом", в Испании Лунин должен защищать ворота в игре с "Альмерией". ПСЖ уже с Мбаппе будет играть против "Тулузы". Наконец-то возобновляется итальянская Серия А – можно посмотреть, как себя чувствуют чемпион и финалист предыдущей Лиги Чемпионов.

"Верес" – "Ворскла". 15:00. УПЛ. OTT-платформы

"Байер" – "Лейпциг". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Металлист 1925" – "Минай". 17:00. УПЛ. OTT-платформы

"Ливерпуль" – "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Рух" – "Колос". 19:00. УПЛ. Суспільне, YouTube

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Фрозиноне" – "Наполи". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Реал" – "Алмерия". 20:30. Ла Лига. MEGOGO

"Интер" – "Монца". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Тулуза" – ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 20 августа

В каком состоянии будут "Днепр-1" и "Динамо" после еврокубков, готов ли Кривбасс отбирать очки у Шахтера – ответы на эти вопросы даст воскресенье. Миколенко не играл в первом туре, может на "Астон Виллу" выйдет, да и Мудрика хочется увидеть в старте на игре с "Вест Хэмом". Конечно, в Испании ожидаем продолжения подвигов от Довбика и Цыганкова – они сыграют с "Хетафе". "Барселона" же примет "Кадис", да и "Бетис" против "Атлетико" выглядит весьма статусным матчем. В Италии глазу трудно за что-то зацепиться – все гранды играют с середняками. Наиболее интригующим будет, пожалуй, противостояние "Удинезе" и "Ювентуса".