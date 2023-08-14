Верес заключил новое соглашение с 18-летним полузащитником

"Верес" продолжил сотрудничество с полузащитником Дмитрием Годей, сообщает официальный сайт ровенчан.

Новый контракт 18-ти летнего хавбека с "красно-черными" рассчитан на три года.

Дмитрий Годя - воспитанник юношеской команды ровенского клуба. В прошлом сезоне футболист дебютировал в Украинской Премьер-лиге за главную команду. В элите украинского футбола уже успел сыграть три матча. Также на его счету уже 23 матча и 3 гола за "Верес" U-19.