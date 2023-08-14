  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес заключил новое соглашение с 18-летним полузащитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес заключил новое соглашение с 18-летним полузащитником

Премьер-лига
(1 голосов)

На три года

Верес заключил новое соглашение с 18-летним полузащитником

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" продолжил сотрудничество с полузащитником Дмитрием Годей, сообщает официальный сайт ровенчан.

Новый контракт 18-ти летнего хавбека с "красно-черными" рассчитан на три года.

Дмитрий Годя - воспитанник юношеской команды ровенского клуба. В прошлом сезоне футболист дебютировал в Украинской Премьер-лиге за главную команду. В элите украинского футбола уже успел сыграть три матча. Также на его счету уже 23 матча и 3 гола за "Верес" U-19.

Читайте такжеРух на вершине, Кривбасс в топ-5, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
По теме
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
yellow-arrow
Бескоровайный: Сбылась моя детская мечта – я забил за родную команду
yellow-arrow
Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nkveres.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде