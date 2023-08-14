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Бескоровайный: Сбылась моя детская мечта – я забил за родную команду
Защитник "Кривбасса" - о победе над "ЛНЗ"
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал домашнюю победу над черкасским "ЛНЗ" (2:0) в 3 туре УПЛ. Центральный защитник стал автором победного гола, дебютного для себя в составе красно-белых.
- Матч выдался очень тяжелым для "Кривбасса", особенно начало игры. Немного не так как надо, включились в игру. Но хорошо, что сумели получить положительный результат.
- Сегодня, вероятно, осуществилась твоя детская мечта - ты забил в футболке родного клуба?
- Да, я родился в Кривом Роге, и всегда хотел играть за "Кривбасс". Осуществилась моя детская мечта - я забил за родную команду.
- За счет чего удалось сегодня одержать победу?
- Во-первых, это дисциплина. Грамотно сыграли в обороне. Да, были и не очень положительные моменты, но будем их исправлять и готовиться к следующим матчам.
- Следующий соперник - "Шахтер". Сейчас уже все мысли о действующем чемпионе?
- Да, против такого соперника хочется играть и выигрывать. Будем настраиваться на "Шахтер". Играем дома, поэтому постараемся получить положительный результат.
- Какие эмоции в раздевалке после игры?
- Конечно, после победы только хорошие эмоции. Все поздравили меня с дебютным голом, а команду - с победой. Хочу поблагодарить нашу команду за этот успех, - сказал Бескоровайный.
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