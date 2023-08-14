  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бескоровайный: Сбылась моя детская мечта – я забил за родную команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бескоровайный: Сбылась моя детская мечта – я забил за родную команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Кривбасса" - о победе над "ЛНЗ"

Бескоровайный: Сбылась моя детская мечта – я забил за родную команду

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал домашнюю победу над черкасским "ЛНЗ" (2:0) в 3 туре УПЛ. Центральный защитник стал автором победного гола, дебютного для себя в составе красно-белых.

- Матч выдался очень тяжелым для "Кривбасса", особенно начало игры. Немного не так как надо, включились в игру. Но хорошо, что сумели получить положительный результат.

- Сегодня, вероятно, осуществилась твоя детская мечта - ты забил в футболке родного клуба?

- Да, я родился в Кривом Роге, и всегда хотел играть за "Кривбасс". Осуществилась моя детская мечта - я забил за родную команду.

Читайте такжеВернидуб о матче с ЛНЗ: Игра непростая, соперник понравился

- За счет чего удалось сегодня одержать победу?

- Во-первых, это дисциплина. Грамотно сыграли в обороне. Да, были и не очень положительные моменты, но будем их исправлять и готовиться к следующим матчам.

- Следующий соперник - "Шахтер". Сейчас уже все мысли о действующем чемпионе?

- Да, против такого соперника хочется играть и выигрывать. Будем настраиваться на "Шахтер". Играем дома, поэтому постараемся получить положительный результат.

- Какие эмоции в раздевалке после игры?

- Конечно, после победы только хорошие эмоции. Все поздравили меня с дебютным голом, а команду - с победой. Хочу поблагодарить нашу команду за этот успех, - сказал Бескоровайный.

Читайте такжеУПЛ. Кривбасс - ЛНЗ 2:0. Домашний триумф Вернидуба
По теме
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
yellow-arrow
Верес заключил новое соглашение с 18-летним полузащитником
yellow-arrow
Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Даниил Бескоровайный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде