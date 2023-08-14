Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков надолго выбыл из-за травмы, полученной в первом матче против "Славии" (0:3) в квалификации Лиги Европы.

27-летний хавбек в комментарии ТаТоТаке раскрыл подробности повреждения.

- Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.

- Могло ли это стать следствием незалеченной травмы, из-за которой вы пропустили ответный матч с "Панатинаикосом"?

- Не думаю. Тогда МРТ показало, что связки целы, - сказал Третьяков.

В текущем сезоне он успел отыграть 3 матча, без результативных действий.

На восстановление, как ожидается, потребуется около полугода. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.