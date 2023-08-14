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Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
В ближайшее время он отправится на операцию
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков надолго выбыл из-за травмы, полученной в первом матче против "Славии" (0:3) в квалификации Лиги Европы.
27-летний хавбек в комментарии ТаТоТаке раскрыл подробности повреждения.
- Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.
- Могло ли это стать следствием незалеченной травмы, из-за которой вы пропустили ответный матч с "Панатинаикосом"?
- Не думаю. Тогда МРТ показало, что связки целы, - сказал Третьяков.
В текущем сезоне он успел отыграть 3 матча, без результативных действий.
На восстановление, как ожидается, потребуется около полугода. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.
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