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Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны

Премьер-лига
(1 голосов)

В ближайшее время он отправится на операцию

Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков надолго выбыл из-за травмы, полученной в первом матче против "Славии" (0:3) в квалификации Лиги Европы.

27-летний хавбек в комментарии ТаТоТаке раскрыл подробности повреждения.

- Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.

- Могло ли это стать следствием незалеченной травмы, из-за которой вы пропустили ответный матч с "Панатинаикосом"?

- Не думаю. Тогда МРТ показало, что связки целы, - сказал Третьяков.

В текущем сезоне он успел отыграть 3 матча, без результативных действий.

На восстановление, как ожидается, потребуется около полугода. Более точный срок будет определен после хирургического вмешательства.

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В статье: Максим Третьяков СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
14.08.2023 в 11:21
Пора заканчивать Максу...По полгода сидеть с травмой и играть по 3 игры не вариант...Второй Макси Малышев и Андрей Русол
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