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УПЛ объявила расписание 5-го тура

Премьер-лига
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Матчи пройдут в течение 3 дней

УПЛ объявила расписание 5-го тура

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура УПЛ сезона 2023/24.

5-й ТУР

26 августа (суббота)

ЛНЗ - Металлист 1925 15:00

Александрия - Полесье 17:00

27 августа (воскресенье)

Минай - Заря 13:00

Колос - Шахтер 15:00

Динамо - Верес 17:00

Ворскла - Черноморец 19:00

Рух - Днепр-1 19:00

28 августа (понедельник)

Оболонь - Кривбасс 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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