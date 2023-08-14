Премьер-лига
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УПЛ объявила расписание 5-го тура
Матчи пройдут в течение 3 дней
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5-го тура УПЛ сезона 2023/24.
5-й ТУР
26 августа (суббота)
ЛНЗ - Металлист 1925 15:00
Александрия - Полесье 17:00
27 августа (воскресенье)
Минай - Заря 13:00
Колос - Шахтер 15:00
Динамо - Верес 17:00
Ворскла - Черноморец 19:00
Рух - Днепр-1 19:00
28 августа (понедельник)
Оболонь - Кривбасс 17:00
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Источник:УПЛ
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