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Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для "Александрии" это будет испытание. Играть против действующего чемпиона страны – всегда тяжело, принципиально и немного робко. С другой стороны, и для "Шахтера" это будет проверка. "Александрия" в первых двух турах не теряла очков, заявив о своих амбициях бороться в этом сезоне за что-нибудь существенное.

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Матч 3-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го августа, в 17:00. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы.

Смотреть можно бесплатно в этой новости.

УПЛ. 3 тур
Киев. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский

“Шахтер” 17:00 “Александрия”

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

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Трансляція матчу Шахтар - Олександрія
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