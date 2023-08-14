Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Для "Александрии" это будет испытание. Играть против действующего чемпиона страны – всегда тяжело, принципиально и немного робко. С другой стороны, и для "Шахтера" это будет проверка. "Александрия" в первых двух турах не теряла очков, заявив о своих амбициях бороться в этом сезоне за что-нибудь существенное.

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Матч 3-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го августа, в 17:00. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы.

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УПЛ. 3 тур

Киев. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский

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