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Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Для "Александрии" это будет испытание. Играть против действующего чемпиона страны – всегда тяжело, принципиально и немного робко. С другой стороны, и для "Шахтера" это будет проверка. "Александрия" в первых двух турах не теряла очков, заявив о своих амбициях бороться в этом сезоне за что-нибудь существенное.
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Матч 3-го тура УПЛ состоится в понедельник, 14-го августа, в 17:00. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы.
Смотреть можно бесплатно в этой новости.
УПЛ. 3 тур
Киев. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский
“Шахтер” 17:00 “Александрия”
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
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