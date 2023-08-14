Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ раскрыли подробности переговоров по трансферу Русина в Сандерленд
Торги не заходят в глухой угол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский журналист Владимир Зверов рассказал, как проходят переговоры по переходу форварда "Зари" Назария Русина в "Сандерленд".
"Насколько я знаю, сейчас "Заря" ведет торги с "Сандерлендом" по Назарию Русину.
При этом эти торги не заходят в глухой угол. "Сандерленд" предлагает одну цену, "Заря" хочет другую. Постепенно они должны сойтись в какой-то точке, которая станет точкой перехода Русина в английский клуб", сказал Зверов.
Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.
Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы.
Популярное сейчас
- Официально. Реал подписал голкипера Челси
- Сегодня утром силами ПВО был сбит российский вертолет
- Россияне ночью совершили массированную ракетную атаку - ПВО уничтожило все цели
- Рух на вершине, Кривбасс в топ-5, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО