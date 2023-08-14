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СМИ раскрыли подробности переговоров по трансферу Русина в Сандерленд

Премьер-лига
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Торги не заходят в глухой угол

СМИ раскрыли подробности переговоров по трансферу Русина в Сандерленд

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал, как проходят переговоры по переходу форварда "Зари" Назария Русина в "Сандерленд".

"Насколько я знаю, сейчас "Заря" ведет торги с "Сандерлендом" по Назарию Русину.

При этом эти торги не заходят в глухой угол. "Сандерленд" предлагает одну цену, "Заря" хочет другую. Постепенно они должны сойтись в какой-то точке, которая станет точкой перехода Русина в английский клуб", сказал Зверов.

Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы.

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В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Профутбол Digital

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