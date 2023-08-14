СМИ раскрыли подробности переговоров по трансферу Русина в Сандерленд

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал, как проходят переговоры по переходу форварда "Зари" Назария Русина в "Сандерленд".

"Насколько я знаю, сейчас "Заря" ведет торги с "Сандерлендом" по Назарию Русину. При этом эти торги не заходят в глухой угол. "Сандерленд" предлагает одну цену, "Заря" хочет другую. Постепенно они должны сойтись в какой-то точке, которая станет точкой перехода Русина в английский клуб", сказал Зверов.

Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы.