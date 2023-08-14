УПЛ. Шахтер - Александрия 2:1. Непростая победа горняков

Матч на стадионе "Левый Берег" обещал быть принципиальным, поскольку "Александрия" Руслана Ротаня должна была пройти проверку на прочность действующим чемпионом Украины. Эта арена ранее принесла успех "горнякам", ведь именно здесь они обыграли "Металлист 1925", но как гости. Но "желто-черные" начали новый сезон УПЛ с двух подряд побед, поэтому сдаваться не планировали.

Однако поединок начался с тотального прессинга со стороны "Шахтера": за первую пятиминутку могли забивать Крыськив и Траоре, но Шевченко был на месте. 7-я минута показала, что Бог любит троицу. Сикан красиво забил головой в падении после подачи Гочолеишвили на дальнюю штангу — 1:0.

Быстрый гол изрядно зарядил подопечных Патрика Ван Леувена и они всеми силами пошли вперед. Сикан, Зубков, Назарина — все они имели возможность огорчить кипера "Александрии" еще раз, но неудачно. "Горожане" могли сравнять счет усилиями Кулакова, однако он переправил мяч головой мимо дальней штанги. И тут Гочолеишвили снова сделал заявку на звание игрока матча и удачно подал в штрафную на Траоре — 2:0.

В целом в первом тайме "Шахтер" выглядел как настоящий монолит. Защитники "горняков" перекрыли все свободные зоны, гости пытались что-то придумать в атаке — однако безрезультатно. Ни Калитвинцев, ни Шулянский не были точными. Действительно, реализация "Александрии" оставляла желать лучшего. Вместо этого Копина жестко сфолил в атаке против Матвиенко и заработал заслуженный "горчичник" перед самым перерывом.

Во второй половине игры "желто-черные" продолжили делать выпады на контратаках, несмотря на жесткий прессинг со стороны номинальных хозяев поля, однако игроки "Шахтера" ловили соперника на офсайдах или перехватывали инициативу перед собственной штрафной. Еще один шанс имел Калитвинцев — мяч предательски пролетел мимо ближней девятки. Но на 60-й минуте Скорко принял подачу от Шулянского себе на голову и пробил между рук Ризныку — 2:1.

После забитого мяча "Александрия" постепенно начала перехватывать инициативу и создавать больше моментов. Особенно активно начали играть гости после возвращения на поле капитана команды Кирилла Ковальца. Из-за этого у кипера "горняков" несколько увеличилось работы, а полевые игроки несколько подсели ближе к собственной штрафной площадке, и это заставило Патрика Ван Леувена подняться с тренерского места. Скорее всего, в физическом плане "Шахтер" решил беречь силы в ожидании матчей группового этапа Лиги Чемпионов. Однако мы помним матч в Ровно против "Вереса" и потерянные очки.

Руслан Ротань продолжил освежать состав на поле и выпустил Джевани, который практически сразу же мог делать хороший ассист по примеру Шулянского. Если бы это действительно удалось... Также коуч "Александрии" решил пойти на риск и усилить атаку Погорелым, пожертвовав Ващенко в центре поля. Однако превратить эти замены в результат так и не удалось — в трех железобетонных моментах Логинов, Бабогло и Смирный не смогли пробить ворота Ризныка. Особенно стоит отметить роскошный сейв на 90+1-й минуте, когда "Шахтер" был близок ко второй подряд потере очков в этом сезоне УПЛ. Однако "горняки" все же одержали тяжелую победу — важную, но довольно горькую. Без довольной улыбки Ван Леувена, ведь соперник оказался действительно крепким. "Желто-черные" были близки к ничьей, однако все же стоит отдать должное их игре.

УПЛ. 3 тур

14 августа. Киев. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский

Шахтер — Александрия 2:1

Голы: Сикан 7, Траоре 31 — Скорко 60

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский (Козик 74), Матвиенко, Топалов, Очеретько, Назарина, Зубков (Невертон 83), Криськив (Кастилло 89), Сикан (Вьюнник 46), Траоре (Келси 46)

Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Конопля, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Кащук, Вьюник, Келси

Александрия: Шевченко, Смирный, Бабогло, Логинов, Копина (Мартынюк 82), Ващенко (Погорелый 82), Калитвинцев, Плакса (Ковалец 63), Калюжный (Скорко 46), Шулянский (Джевани 72), Кулаков

Запасные: Долгий, Мельник, Ковалец, Андрейчук, Базаев, Скорко, Джевани, Мартынюк, Матюшенко, Шостак, Погорелый, Ермаковпепе

Предупреждения: Вьюнник 70, Матвиенко 85 — Копина 45, Скорко 67, Калитвинцев 88