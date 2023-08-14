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УПЛ. Шахтер - Александрия 2:1. Непростая победа горняков

Премьер-лига
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(1 голосов)

Шахтер одержал первую домашнюю победу в новом сезоне

УПЛ. Шахтер - Александрия 2:1. Непростая победа горняков

Аліна Єрофеєва

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч на стадионе "Левый Берег" обещал быть принципиальным, поскольку "Александрия" Руслана Ротаня должна была пройти проверку на прочность действующим чемпионом Украины. Эта арена ранее принесла успех "горнякам", ведь именно здесь они обыграли "Металлист 1925", но как гости. Но "желто-черные" начали новый сезон УПЛ с двух подряд побед, поэтому сдаваться не планировали.

Однако поединок начался с тотального прессинга со стороны "Шахтера": за первую пятиминутку могли забивать Крыськив и Траоре, но Шевченко был на месте. 7-я минута показала, что Бог любит троицу. Сикан красиво забил головой в падении после подачи Гочолеишвили на дальнюю штангу — 1:0.

Быстрый гол изрядно зарядил подопечных Патрика Ван Леувена и они всеми силами пошли вперед. Сикан, Зубков, Назарина — все они имели возможность огорчить кипера "Александрии" еще раз, но неудачно. "Горожане" могли сравнять счет усилиями Кулакова, однако он переправил мяч головой мимо дальней штанги. И тут Гочолеишвили снова сделал заявку на звание игрока матча и удачно подал в штрафную на Траоре — 2:0.

В целом в первом тайме "Шахтер" выглядел как настоящий монолит. Защитники "горняков" перекрыли все свободные зоны, гости пытались что-то придумать в атаке — однако безрезультатно. Ни Калитвинцев, ни Шулянский не были точными. Действительно, реализация "Александрии" оставляла желать лучшего. Вместо этого Копина жестко сфолил в атаке против Матвиенко и заработал заслуженный "горчичник" перед самым перерывом.

Во второй половине игры "желто-черные" продолжили делать выпады на контратаках, несмотря на жесткий прессинг со стороны номинальных хозяев поля, однако игроки "Шахтера" ловили соперника на офсайдах или перехватывали инициативу перед собственной штрафной. Еще один шанс имел Калитвинцев — мяч предательски пролетел мимо ближней девятки. Но на 60-й минуте Скорко принял подачу от Шулянского себе на голову и пробил между рук Ризныку — 2:1.

После забитого мяча "Александрия" постепенно начала перехватывать инициативу и создавать больше моментов. Особенно активно начали играть гости после возвращения на поле капитана команды Кирилла Ковальца. Из-за этого у кипера "горняков" несколько увеличилось работы, а полевые игроки несколько подсели ближе к собственной штрафной площадке, и это заставило Патрика Ван Леувена подняться с тренерского места. Скорее всего, в физическом плане "Шахтер" решил беречь силы в ожидании матчей группового этапа Лиги Чемпионов. Однако мы помним матч в Ровно против "Вереса" и потерянные очки.

Руслан Ротань продолжил освежать состав на поле и выпустил Джевани, который практически сразу же мог делать хороший ассист по примеру Шулянского. Если бы это действительно удалось... Также коуч "Александрии" решил пойти на риск и усилить атаку Погорелым, пожертвовав Ващенко в центре поля. Однако превратить эти замены в результат так и не удалось — в трех железобетонных моментах Логинов, Бабогло и Смирный не смогли пробить ворота Ризныка. Особенно стоит отметить роскошный сейв на 90+1-й минуте, когда "Шахтер" был близок ко второй подряд потере очков в этом сезоне УПЛ. Однако "горняки" все же одержали тяжелую победу — важную, но довольно горькую. Без довольной улыбки Ван Леувена, ведь соперник оказался действительно крепким. "Желто-черные" были близки к ничьей, однако все же стоит отдать должное их игре.

УПЛ. 3 тур
14 августа. Киев. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский

Шахтер — Александрия 2:1

Голы: Сикан 7, Траоре 31 — Скорко 60

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский (Козик 74), Матвиенко, Топалов, Очеретько, Назарина, Зубков (Невертон 83), Криськив (Кастилло 89), Сикан (Вьюнник 46), Траоре (Келси 46)

Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Конопля, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Кащук, Вьюник, Келси

Александрия: Шевченко, Смирный, Бабогло, Логинов, Копина (Мартынюк 82), Ващенко (Погорелый 82), Калитвинцев, Плакса (Ковалец 63), Калюжный (Скорко 46), Шулянский (Джевани 72), Кулаков

Запасные: Долгий, Мельник, Ковалец, Андрейчук, Базаев, Скорко, Джевани, Мартынюк, Матюшенко, Шостак, Погорелый, Ермаковпепе

Предупреждения: Вьюнник 70, Матвиенко 85 — Копина 45, Скорко 67, Калитвинцев 88

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (28)
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Грязный Гаррик (C)
14.08.2023 в 20:04
Игру не смотрел,скажите шахту как всегда тянули судьи?как сыграл Чигро?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 20:10
интернет - гугл - поиск - просмотр
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
14.08.2023 в 19:43
А меня больше волнует судьба комментатора-шорты у него не пострадали из-за его активности?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:35
и кто вообще придумал играть по такой жаре в будний день в 17:00?
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:43
Вчера еще раньше начинали, спасибо что хоть так.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 20:11
ну вот и назачем???)))
0
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:24
Зубков - вообще интересный персонаж, то играет как проФФесор, то на ровном месте в буратину превращается, игрок-сюрприз на поле.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:25
он художник - он так видит)))
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:27
Пикассо хренов))
+3
0
Кукулькан (сине-гранатовый)
14.08.2023 в 19:54
Как все творческие люди, он непостоянен. Сегодня он делает изящный гения штрих... а завтра в корзину намазюкает. )))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 20:11
та он художник-оформитель с претензией на кубизм)))
0
0
Romerik (YNWA)
14.08.2023 в 19:24
Грузин дно в захисті. Шо не момент то пожар. В атаці повний порядок. Питання тільки, шо він буде робити більшу кількість часу в ЛЧ: захист чи напад. Якщо перше, будуть великі проблеми. Те саме і топалова стосується. Але там і напад хромає. В цілому, рівень УПЛ ще з якими не якими проблемами напівоснова тягне. А от за ЛЧ страшно. Надіюсь всі будуть функціонально готові до старту групи. І Кастільйо з Невертоном в основі. Короче питань поки дох*я і гра тягуча, така ж як і при Йові і дуже сподіваюсь, шо це такий хитрий план голандського штурвала), і команда ввійже ближче до єврокубків в нормально форму. Інакше нах*й гнати з команди
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:32
В ЛЧ з таким захистом будемо по 5-7 плюх отримувати, лишається сподіватися що на осінь будуть готові фізично, та допоможуть ще Судаков, Степаненко, Рак та Конопля.
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+1
0
Romerik (YNWA)
14.08.2023 в 20:16
100 відсотків
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:21
количество технического брака зашкаливает! из всех самым техничным на данный момент является грузинский ЗАЩИТНИК)))
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:23
...и Чигр))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:23
грузинский защитник и чигринский защитник))) чигр подтупливал сегодня в некоторых моментах с передачами
0
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:33
Было пару раз, но даже тогда была видна мысль в передачах, а не тупо на отбой с квадратными глазами, как у молодняка.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:37
это дааа... те вообще перепуганные))) вместо передачи свободному игроку могут полезть в "дрЯблинг", обрезая полкоманды)))
0
0
Кукулькан (сине-гранатовый)
14.08.2023 в 20:01
дряблинг
+1
0
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 19:19
команда явно не в форме.к тому на поле брёвна вроде очеретько и топалова.почему играют именно они непонятно.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:12
с победой, но снова НЕ С ИГРОЙ! очеретько, уступи место кастилло!
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+1
0
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scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:05
Уже 3-й матч подряд Шахтер играет только в 1-й тайме, отсюда вывод - функциональная неготовность. Сегодня фартонуло победить благодаря чудо-сейву Ризныка. До еврокубков примерно месяц, с такой готовностью там будет вынос тела. Надо работать над физикой. Из позитива - грузин и отец Дмитрий.
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:14
сикан: выполнение плана - 1/17(18)
Ответить
+1
0
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scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:17
Кстати, был в 1-м тайме в числе лучших, помимо гола был очень активен, к нему претензий нет.
+1
0
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 19:20
убрали с поля сикана и траоре и атаки не стало
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
14.08.2023 в 19:21
Вьюнник хотя бы обострять пытался, а Келси вообще мимо кассы.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 19:22
кеша хочет работать на чистых мячах - шото поугас его пыл
+1
0

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