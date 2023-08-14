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Русин подписался на аккаунт Сандерленда в Instagram
Очередной намек?
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "
Сделано это было на фоне многих слухов об интересе английского клуба к украинцу.
Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.
Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы.
По последним данным, переговоры продолжаются.
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