Форвард " Зари " Назарий Русин подписался на аккаунт "Сандерленда" в Instagram.

Сделано это было на фоне многих слухов об интересе английского клуба к украинцу.

Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы.

По последним данным, переговоры продолжаются.