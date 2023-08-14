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Русин подписался на аккаунт Сандерленда в Instagram

Премьер-лига
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Очередной намек?

Русин подписался на аккаунт Сандерленда в Instagram

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Форвард "Зари" Назарий Русин подписался на аккаунт "Сандерленда" в Instagram.

Сделано это было на фоне многих слухов об интересе английского клуба к украинцу.

Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы.

По последним данным, переговоры продолжаются.

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В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
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