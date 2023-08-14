  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис хочет получить за Бражка 20 млн евро - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис хочет получить за Бражка 20 млн евро - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Реальная сумма за 21-летнего хавбека?

Суркис хочет получить за Бражка 20 млн евро - Источник

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис определился с ценником на Владимира Бражко.

Как сообщает известный украинский журналист в своем шоу "Вацко Live", "Динамо" готово продать 21-летнему хавбеку 20 млн евро.

"Игорь Суркис хочет 20 млн евро за Бражко. То есть Шапаренко 100% будет дороже", - сказал Вацко.

Также Виктор добавил, что на данный момент "бело-синие" не получали предложений по Шапаренко.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: У Шахтера небольшой состав и молодая команда
yellow-arrow
Полесье передало в фонд Трибуна героев 1 миллион гривен
yellow-arrow
Ротань о поражении Шахтеру: Ничего страшного, эта игра пойдет нам в плюс на будущее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Виктор Вацко Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владимир Бражко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
14.08.2023 в 20:10
Бражки перепив опзжопник
Ответить
0
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
14.08.2023 в 20:02
В Монако меньше проигрывать надо
Ответить
0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
14.08.2023 в 19:28
20 лимонов !? Неужели Игорюха опять в карты проиграл?
Ответить
+1
-1
жека-киев (биг виладж)
14.08.2023 в 19:18
Сідор вже роки два якийсь дивний.Не то шоб здав фізично, але дофіга помиляється, браку багато.+ йому вже 32, і зп в нього, мабуть одна з найбільших.Думаю, Бражку будуть давати грати. Якщо буде чудо і пройдуть в групу ЛК, то навіть пристойно.По 20-30хв, на кубок, з аутсайдерами.., а там, як заграє.За 4-5 лям, його і через рік продать можуть. Нічого не заважає спробуватирозкрутити
Ответить
+1
0
Romerik (YNWA)
14.08.2023 в 19:07
Щоб його купили за 20, він має видати стабільні 2-3 сезони в упл, стати основою (першою опцією на заміну) в збірній і мінімум засвітитися ЛЧ(ЛЄ). Поки ні 1, ні 2, ні 3 і близько немає. Він навіть в ДК не основний. Які 20 лямів. От той же Судаков, якого вже можна продавати, я сумніваюсь, шо за нього зараз готовий хтось 20 дати. А це вже +- розкручений актив.
Ответить
0
-1
MaximSK (Киев)
14.08.2023 в 19:23
Зная Шахтер, за Судакова они будут просить 40 млн Евро минимум, но проблема в том что покупатели тоже не дураки, они будут более осторожно относится к игрокам Шахтера после Мудрика.
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.08.2023 в 20:04
та боже, какие выводы о Мудрике? пройдет сезон 23/24 и выводы можно делать, не раньше
0
-1
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 18:42
хотеть не вредно.уйдёт млн за 5
Ответить
0
-2
MaximSK (Киев)
14.08.2023 в 18:38
Это тупик для Бражка, потому что пока Сидорчук играет, он будет сидеть в запасе, стоило отпустить его в Торино хотя бы за 8 млн Евро.
Ответить
0
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде