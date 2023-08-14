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Суркис хочет получить за Бражка 20 млн евро - Источник
Реальная сумма за 21-летнего хавбека?
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис определился с ценником на Владимира Бражко.
Как сообщает известный украинский журналист в своем шоу "Вацко Live", "Динамо" готово продать 21-летнему хавбеку 20 млн евро.
"Игорь Суркис хочет 20 млн евро за Бражко. То есть Шапаренко 100% будет дороже", - сказал Вацко.
Также Виктор добавил, что на данный момент "бело-синие" не получали предложений по Шапаренко.
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Источник:Вацко Live
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Комментарии (9)
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Footballers (Умань)
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