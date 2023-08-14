Ротань о поражении Шахтеру: Ничего страшного, эта игра пойдет нам в плюс на будущее

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог матча 3-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2).

"Доволен ли я игрой? Поражение 2:1, мы не набрали очки, поэтому я не доволен. Первый тайм мы полностью проиграли, это очевидно и нужно это подчеркнуть. Во втором тайме мы собрались, команда стремилась к большему, но прекрасно играл вратарь соперника и где-то нам не повезло.

Ничего страшного, полагаю, что эта игра пойдет нам в плюс на будущее. Главное, что ребята хотят побеждать, невзирая на то, что мы играли против "Шахтера". Думаю, что с таким настроем, с тем, как мы работаем на тренировках, и в матчах – все у нас еще впереди. Ребят нужно поблагодарить за матч. Они почти его вытащили, но бывает так, что не везет.

Как мотивировал команду в перерыве? К сожалению, сегодня в первом тайме мы видимо забыли, как хотим играть, мы хотим играть с мячом, но нам не удалось подстроиться друг к другу, и мы допустили ошибку. Но я сказал ребятам, что надо учиться на этих ошибках, если мы хотим идти вперед и мы немного перестроились. Нам еще предстоит много работать, и победы будут впереди.

Два гола через зону Смирного? Да, он играл не на своей позиции. У нас есть новый игрок, левый защитник из Эквадора Эрнандес, но я не знаю, по каким причинам он не был сегодня заявлен на матч, хотя уже воскресенье с нами тренируется. Поэтому ждем, думаю, что на следующий матч он уже будет заявлен, и нам будет легче.

Чего нам не хватило? Если бы в первом тайме мы играли так смело, как во втором. Агрессивно, компактно с прессингом. Благодаря этому, мы взяли под контроль второй тайм.

С Копиной все нормально. Это обычные судороги, - сказал Ротань.