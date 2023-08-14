Верес продлил контракт с 18-летним хавбеком

" Верес " продлил контракт с полузащитником Дмитрием Годей.

Новый контракт 18-летнего хавбека с "красно-черными" рассчитан на три года.

Дмитрий Годя – воспитанник юношеской команды "Вереса". В прошлом сезоне футболист дебютировал в УПЛ за главную команду. В элите украинского футбола уже успел сыграть три матча. Также на его счету уже 23 матча и 3 гола за "Верес" U19.