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Верес продлил контракт с 18-летним хавбеком
Дмитрий Годя остается в Ровно еще на 3 года
nkveres.com
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Новый контракт 18-летнего хавбека с "красно-черными" рассчитан на три года.
Дмитрий Годя – воспитанник юношеской команды "Вереса". В прошлом сезоне футболист дебютировал в УПЛ за главную команду. В элите украинского футбола уже успел сыграть три матча. Также на его счету уже 23 матча и 3 гола за "Верес" U19.
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Источник:НК Верес
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