  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес продлил контракт с 18-летним хавбеком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес продлил контракт с 18-летним хавбеком

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дмитрий Годя остается в Ровно еще на 3 года

Верес продлил контракт с 18-летним хавбеком

nkveres.com

Новина українською

"Верес" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Годей.

Новый контракт 18-летнего хавбека с "красно-черными" рассчитан на три года.

Дмитрий Годя – воспитанник юношеской команды "Вереса". В прошлом сезоне футболист дебютировал в УПЛ за главную команду. В элите украинского футбола уже успел сыграть три матча. Также на его счету уже 23 матча и 3 гола за "Верес" U19.

По теме
yellow-arrow
Разные таймы и возвращение Чигринского. Шахтер — Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганык: Днепр-1 не ведет переговоров ни с одним из тренеров на замену Кучеру
yellow-arrow
Ван Леувен: Я недоволен тем, как играл Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде