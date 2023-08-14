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Ван Леувен: У Шахтера небольшой состав и молодая команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер Шахтера - о победе над Александрией

Ван Леувен: У Шахтера небольшой состав и молодая команда

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен подвел итог матча 3-го тура УПЛ с "Александрией" (2:1).

"Я очень недоволен тем, как играла команда. Мы хорошо начали, и получили шансы. Забили два, и должны были забивать больше.

Во втором тайме мы отдали инициативу "Александрии", и у нас совершенно не было энергии. Это просто недопустимо.

Высокий прессинг? Мы хотим так играть. Высоко прессинговать, отбирать мяч у ворот соперника, и создавать моменты. На старте игры мы хорошо и организованно прессинговали, часто отбирали мяч и должны были забивать больше. Мы забили два хороших гола после кроссов Гео и финишей Сикана и Траоре. У нас было еще три-четыре таких моментов и мы не реализовали, меня это расстраивает.

Замены нападающих в перерыве? Замена Траоре была плановой, у него были некоторые проблемы на тренировках посреди недели, а Сикана я заменил на Вьюнника, поскольку хотел увидеть больше энергии на этой позиции.

Что случилось во втором тайме? Я недоволен тем, что происходило. Мы создавали много моментов, и должны были их реализовать. Нельзя сказать, что команда не старалась, мы забили два гола, но должны были больше, демонстрируя больше интенсивности. Надо было забивать третий и четвертый, чтобы играть более спокойно дальше.

У "Шахтера" небольшой состав, и молодая команда, мы еще привыкаем друг к другу. Но мы должны были играть с большей дисциплиной во втором тайме, и стараться контролировать игру.

Чигринский? Учитывая, что свой последний матч он провел в мае, сегодня он сыграл хорошо. Он должен помочь со своим опытом. Мы стараемся подтянуть его форму, чтобы он мог играть полный матч", - сказал ван Леувен.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Патрик ван Леувен
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
14.08.2023 в 20:28
Хоть не сказал что хорошо играли.
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