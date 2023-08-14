Журналист: Динамо, Днепр-1 и Заря присоединятся к телепулу только в том случае, если телепул присоединится к ним

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию, что "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" могут присоединиться к телепулу УПЛ.

"11 клубов телепула готовы сотрудничать в плане продакшна даже с "плюсами". Есть 4 официальных подрядчика: "Инженер Сервис", SoftGroup, Starlight Media и "плюсы".

Перед каждым туром они садятся и рассматривают, где и кто будет работать. Я так понимаю, что плюсы где-то там под номером 4, но они создают определенную конкуренцию. "Плюсы" – официальный подрядчик телепула.

Что касается того, что три клуба, о которых мы все знаем, вернутся в телепул… Из моего общения с представителями этих клубов это звучит так: "Наверное, что "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" присоединятся к телепулу, но только в том случае, если телепул присоединится к "Динамо", "Днепру-1" и "Заре".

А все остальное – для конспирологии и ценителей утопических романов", – сказал Спиваковский.