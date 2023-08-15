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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 3-го тура
Представители Миная и Руха
upl.ua
По итогам голосования лучшим игроком был признан вратарь "Миная" Александр Бандура, а лучшим тренером – наставник "Руха" Виталий Пономарев.
Напомним, что в 3-м туре "Минай" сыграл вничью с "Днепром-1" (1:1), а "Рух" одержал третью победу подряд (1:0 с "Полесьем") и возглавил УПЛ.
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Источник:УПЛ
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