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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 3-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Представители Миная и Руха

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 3-го тура

upl.ua

Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 3-го тура Лиги.

По итогам голосования лучшим игроком был признан вратарь "Миная" Александр Бандура, а лучшим тренером – наставник "Руха" Виталий Пономарев.

Напомним, что в 3-м туре "Минай" сыграл вничью с "Днепром-1" (1:1), а "Рух" одержал третью победу подряд (1:0 с "Полесьем") и возглавил УПЛ.

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов) ФК Минай Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ

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