Заря получила от Сандерленда финальное предложение по Русину

" Заря " получила финальное предложение "Сандерленда" по Назарию Русину.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предлагаемая сумма была улучшена и составляет что-то среднее между 2 и 3 млн. евро. Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи.

При этом отмечается, что переговоры по игроку ведет лично президент "Зари" Евгений Геллер, напрямую общаясь с коллегой из "Сандерленда".

Для английского клуба украинец – кандидат номер один на позицию форварда, однако в в случае отказа у "черных котов" есть еще 2 запасных варианта.

Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы