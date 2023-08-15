  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря получила от Сандерленда финальное предложение по Русину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря получила от Сандерленда финальное предложение по Русину

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сумма между 2 и 3 млн евро

Заря получила от Сандерленда финальное предложение по Русину

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" получила финальное предложение "Сандерленда" по Назарию Русину.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предлагаемая сумма была улучшена и составляет что-то среднее между 2 и 3 млн. евро. Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи.

При этом отмечается, что переговоры по игроку ведет лично президент "Зари" Евгений Геллер, напрямую общаясь с коллегой из "Сандерленда".

Для английского клуба украинец – кандидат номер один на позицию форварда, однако в в случае отказа у "черных котов" есть еще 2 запасных варианта.

Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы

По теме
yellow-arrow
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 3-го тура
yellow-arrow
Защитник Шахтера Козик: Перед Лигой чемпионов есть тревога, но и есть время для качественной подготовки
yellow-arrow
Чигринский: Украинский футбол где-то потерял в качестве, но это вопрос времени
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде