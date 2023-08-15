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Заря получила от Сандерленда финальное предложение по Русину
Сумма между 2 и 3 млн евро
Фото: Аліна Єрофеєва
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предлагаемая сумма была улучшена и составляет что-то среднее между 2 и 3 млн. евро. Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи.
При этом отмечается, что переговоры по игроку ведет лично президент "Зари" Евгений Геллер, напрямую общаясь с коллегой из "Сандерленда".
Для английского клуба украинец – кандидат номер один на позицию форварда, однако в в случае отказа у "черных котов" есть еще 2 запасных варианта.
Русин пропустил матч 3-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1), но как известно, у него травма приводящей мышцы бедра.
Ранее сообщалось, что клуб Чемпиошипа делал два предложения по трансферу нападающего. Последнее было в размере 2 млн евро + бонусы, но оно не устроило президента луганчан, который хочет получить за игрока как минимум 3 млн +бонусы
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