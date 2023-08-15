Защитник Шахтера Козик: Перед Лигой чемпионов есть тревога, но и есть время для качественной подготовки

20-летний центральный защитник "Шахтера" Эдуард Козик поделился мнением о матче 3-го тура с "Александрией" (2:1) , в котором он вышел на замену.

— Эдуард, почему после хорошего первого тайма игра "горняков" во втором тайме стала совершенно иной. Почему так произошло?

— Да, мы также начинали встречу и с "Металлистом 1925". Хотя, тогда мы, может, моментов поменьше создали. А сегодня? "Александрия" достаточно хорошо сыграла против нас. Они подолгу владели мячом. А при такой жаре это важно. Отбирать мячи всегда сложно при дикой жаре. Но мы свои моменты в дебюте встречи реализовали и выиграли в этом матче. Важно, что три очка мы заработали.

— Кто, на твой взгляд, лучший игрок "Шахтера" в этой встрече?

— Герги Гочолейшвили. В его активе две голевые передачи.

— Какую задачу ставил Патрик ван Леувен, выпуская тебя на поле?

— Сыграть надежно в обороне.

— Почему все стандартные положения у ворот дончан были такими опасными?

— Может быть, не совсем правильно занимали позиции при обороне.

— Дмитрий Ризнык спас "Шахтер" в концовке встречи?

— Да, он лев матча. Все ребята его поблагодарили в раздевалке.

— До первого матча "Шахтера" в Лиге чемпионов около месяца. Впереди соперники уровня "Манчестер Сити", "Реала", "Милана", "ПСЖ", "Баварии"…

— Понимаем, тревога есть. Но есть время для качественной подготовки.

— В этой игре наставник "Шахтер"а не мог рассчитывать на Ракицкого, Корниенко, Степаненко, Судакова и Бондаренко. Это сильно ослабило команду?

— Конечно. Эти ребята много лет помогают команде добиваться успехов. У них опыт, они могут и подсказать, и прикрикнуть. Их не хватает.

— Ты успел стать своим в первой команде клуба?

— Я провел лишь второй матч в этом чемпионате. В коллективе у нас все супер. Старшие игроки мне помогают. Сейчас для меня важна игровая практика.