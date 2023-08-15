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Защитник Шахтера Козик: Перед Лигой чемпионов есть тревога, но и есть время для качественной подготовки
20-летний центрбек горняков рассказал о матч с Александрией
shakhtar.com
20-летний центральный защитник "Шахтера" Эдуард Козик поделился мнением о
— Эдуард, почему после хорошего первого тайма игра "горняков" во втором тайме стала совершенно иной. Почему так произошло?
— Да, мы также начинали встречу и с "Металлистом 1925". Хотя, тогда мы, может, моментов поменьше создали. А сегодня? "Александрия" достаточно хорошо сыграла против нас. Они подолгу владели мячом. А при такой жаре это важно. Отбирать мячи всегда сложно при дикой жаре. Но мы свои моменты в дебюте встречи реализовали и выиграли в этом матче. Важно, что три очка мы заработали.
— Кто, на твой взгляд, лучший игрок "Шахтера" в этой встрече?
— Герги Гочолейшвили. В его активе две голевые передачи.
— Какую задачу ставил Патрик ван Леувен, выпуская тебя на поле?
— Сыграть надежно в обороне.
— Почему все стандартные положения у ворот дончан были такими опасными?
— Может быть, не совсем правильно занимали позиции при обороне.
— Дмитрий Ризнык спас "Шахтер" в концовке встречи?
— Да, он лев матча. Все ребята его поблагодарили в раздевалке.
— До первого матча "Шахтера" в Лиге чемпионов около месяца. Впереди соперники уровня "Манчестер Сити", "Реала", "Милана", "ПСЖ", "Баварии"…
— Понимаем, тревога есть. Но есть время для качественной подготовки.
— В этой игре наставник "Шахтер"а не мог рассчитывать на Ракицкого, Корниенко, Степаненко, Судакова и Бондаренко. Это сильно ослабило команду?
— Конечно. Эти ребята много лет помогают команде добиваться успехов. У них опыт, они могут и подсказать, и прикрикнуть. Их не хватает.
— Ты успел стать своим в первой команде клуба?
— Я провел лишь второй матч в этом чемпионате. В коллективе у нас все супер. Старшие игроки мне помогают. Сейчас для меня важна игровая практика.
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