Бабогло: У Александрии изменилась внутренняя кухня, мы стали более сплоченными

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло поделился своим мнением о матче 3-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором его команда уступила 1:2.

— Влад, второй тайм ваша команда провела просто здорово. Это хозяева подсели или вы прибавили?

— Все в совокупности факторов. И Горняки были не так активны, и мы смогли переломить ход встречи. Согласен, не повезло нам во втором тайме. Думаю, что в следующих играх это нам вернется.

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— "Александрия" пропустила в первом тайме идентичные мячи. В чем причина?

— Нас поймали на ошибке, речь идет о втором мяче. Будем работать еще больше.

— Вы ехали в Киев одним из лидеров сезона. Ничья, была бы хорошим результатом для вашей команды?

— Думаю, что ничейный счет был бы хорошим результатом для нашей команды в противостоянии с грандом украинского футбола. Но мы хотели победить.

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— Летом многие опытные игроки покинули команду. Сейчас многое зависит от молодых футболистов. Это пошло на пользу "Александрии"?

— У нас изменилась внутренняя кухня. Думаю, что мы стали более сплоченными, все друг за друга бьются. Внутри команды хорошая атмосфера.

— Вы уже отошли от плохого, по результату, финиша команды в прошлом чемпионате?

— Да. Жизнь продолжается.

— В опорной зоне у вас был дебютант Ващенко. С трибуны он выглядел неплохо. А как вам показалось?

— Это перспективный футболист. Если он будет нормально тренироваться, то у него хорошие шансы проявить себя в нашей команде.

— А почему Ковалец вышел на поле только под конец встречи?

— После травмы это только первая игра в сезоне для Кирилла. Знаю, что наш опытный игрок уже готов помочь "Александрии", - рассказал Бабогло.