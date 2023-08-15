Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабогло: У Александрии изменилась внутренняя кухня, мы стали более сплоченными
Защитник "горожан" рассказал о матче с "Шахтером"
Фото: Instagram
Защитник "Александрии" Владислав Бабогло поделился своим мнением о матче 3-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором его команда уступила 1:2.
— Влад, второй тайм ваша команда провела просто здорово. Это хозяева подсели или вы прибавили?
— Все в совокупности факторов. И Горняки были не так активны, и мы смогли переломить ход встречи. Согласен, не повезло нам во втором тайме. Думаю, что в следующих играх это нам вернется.
— "Александрия" пропустила в первом тайме идентичные мячи. В чем причина?
— Нас поймали на ошибке, речь идет о втором мяче. Будем работать еще больше.
— Вы ехали в Киев одним из лидеров сезона. Ничья, была бы хорошим результатом для вашей команды?
— Думаю, что ничейный счет был бы хорошим результатом для нашей команды в противостоянии с грандом украинского футбола. Но мы хотели победить.
— Летом многие опытные игроки покинули команду. Сейчас многое зависит от молодых футболистов. Это пошло на пользу "Александрии"?
— У нас изменилась внутренняя кухня. Думаю, что мы стали более сплоченными, все друг за друга бьются. Внутри команды хорошая атмосфера.
— Вы уже отошли от плохого, по результату, финиша команды в прошлом чемпионате?
— Да. Жизнь продолжается.
— В опорной зоне у вас был дебютант Ващенко. С трибуны он выглядел неплохо. А как вам показалось?
— Это перспективный футболист. Если он будет нормально тренироваться, то у него хорошие шансы проявить себя в нашей команде.
— А почему Ковалец вышел на поле только под конец встречи?
— После травмы это только первая игра в сезоне для Кирилла. Знаю, что наш опытный игрок уже готов помочь "Александрии", - рассказал Бабогло.
Популярное сейчас
- Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
- Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника у Ливерпуля
- Ван Леувен: Я недоволен тем, как играл Шахтер
- Рух на вершине, Шахтер подтягивается, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО