Стало известно, когда Судаков вернется в общую группу Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжает процесс реабилитации после операции на аппендицит. Украинский журналист Владимир Зверов раскрыл сроки возвращения хавбека к тренировочному процессу.

"Говорил с Судаковым. Через полторы недели он возвращается к общей группе", - написал Зверов в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне Судаков отыграл 39 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач. 20 августа "горняки" сыграют против "Кривбасса", а 27-го - против "Колоса".