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Стало известно, когда Судаков вернется в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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В конце июля лидер "горняков" перенес операцию из-за аппендицита

Стало известно, когда Судаков вернется в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжает процесс реабилитации после операции на аппендицит. Украинский журналист Владимир Зверов раскрыл сроки возвращения хавбека к тренировочному процессу.

"Говорил с Судаковым. Через полторы недели он возвращается к общей группе", - написал Зверов в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне Судаков отыграл 39 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач. 20 августа "горняки" сыграют против "Кривбасса", а 27-го - против "Колоса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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