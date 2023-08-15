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Стало известно, когда Судаков вернется в общую группу Шахтера
В конце июля лидер "горняков" перенес операцию из-за аппендицита
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжает процесс реабилитации после операции на аппендицит. Украинский журналист Владимир Зверов раскрыл сроки возвращения хавбека к тренировочному процессу.
"Говорил с Судаковым. Через полторы недели он возвращается к общей группе", - написал Зверов в своем Telegram-канале.
В минувшем сезоне Судаков отыграл 39 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач. 20 августа "горняки" сыграют против "Кривбасса", а 27-го - против "Колоса".
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