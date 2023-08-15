Сикан: Не первый раз Шахтер во вторых таймах играет хуже

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан поделился своими впечатлениями от поединка 3-го тура УПЛ с "Александрией" (2:1).

— Даниил, наверняка настроение у дончан было не самым лучшим перед этой встречей, мы ведь прекрасно помним ничью оранжево-черных в Ровно. А как сложилась игра с "Александрией"?

— Также, очень сложно. В первом тайме мы доминировали, но во втором тайме мы отдали инициативу гостям, и я считаю, мы сдали после перерыва.

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— С чем ты это связываешь? Может, физически еще команда не готова?

— Трудно однозначно ответить. С "Александрией" у нас всегда трудные поединки выходят. Зачастую результат бывает 2:1, 1:1. Перевес в два мяча бывает крайне редко. Сейчас у александрийцев молодой наставник Руслан Ротань, которому помогает классный тренерский штаб. В составе "Александрии" играют только боевые футболисты.

— Твой гол на 8-й минуте встречи придаст тебе уверенности?

— Конечно. Любой гол, особенно в дебюте матча важен.

— В этой игре отметим и Гочолейшвили, который сделал две голевые передачи. Он открылся по-новому?

— Он всегда старателен, но его передачи нам помогли, это так.

— Редко такое увидишь, что главный тренер меняет двух нападающих в перерыве, которые, к тому же отличились в первом тайме. Ты не знаешь причину замены?

— Пока, не знаю. Думаю, что завтра все узнаем.

— Футболисты "Александрии" устроили штурм ворот Ризныка и имели несколько моментов, чтобы сравнять счет. Почему так произошло?

— Это нехорошо для нас. Мы должны все 90 минут встречи быть в тонусе, быть сконцентрированными. Не первый раз мы во вторых таймах играем хуже, и у нас появляются проблемы. Но, пока это только начало чемпионата Украины. Уверен, что мы будем готовы лучше к следующим матчам первенства Украины и играм в Лиге чемпионов.

— Ты успел перед началом встречи переговорить с Русланом Ротанем, под руководством которого ты завоевал вместе с молодежной сборной Украины путевку на Олимпиаду?

— До игры мы только поздоровались. А уже после финального свистка чуть больше пообщались. Я успел соскучиться за Русланом Петровичем, хорошим человеком и профессионалом, - отметил Сикан.