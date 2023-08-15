Луческу покинет Динамо в случае непопадания в групповой этап ЛК - Источник

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может покинуть занимаемый пост в случае непопадания "бело-синих" в групповой этап Лиги конференций. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, 78-летнего румынского специалиста заменит Александр Шовковский, который тренировал команду в конце прошлого сезона (Луческу тогда ложился на операцию).

"Наши данные следующие. В случае непопадания "Динамо" в групповой этап Лиги конференций - Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус.

Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона", - пишет источник.