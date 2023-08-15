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Луческу покинет Динамо в случае непопадания в групповой этап ЛК - Источник
Известен преемник румынского тренера
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может покинуть занимаемый пост в случае непопадания "бело-синих" в групповой этап Лиги конференций. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
По информации источника, 78-летнего румынского специалиста заменит Александр Шовковский, который тренировал команду в конце прошлого сезона (Луческу тогда ложился на операцию).
"Наши данные следующие. В случае непопадания "Динамо" в групповой этап Лиги конференций - Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус.
Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона", - пишет источник.
Напомним, в четверг, 17-го августа "Динамо" сыграет ответный матч с "Арисом" в Бухаресте в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Начало - в 20:00. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 0:1.
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