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Луческу покинет Динамо в случае непопадания в групповой этап ЛК - Источник

Премьер-лига
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Известен преемник румынского тренера

Луческу покинет Динамо в случае непопадания в групповой этап ЛК - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может покинуть занимаемый пост в случае непопадания "бело-синих" в групповой этап Лиги конференций. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, 78-летнего румынского специалиста заменит Александр Шовковский, который тренировал команду в конце прошлого сезона (Луческу тогда ложился на операцию).

"Наши данные следующие. В случае непопадания "Динамо" в групповой этап Лиги конференций - Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус.

Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона", - пишет источник.

Напомним, в четверг, 17-го августа "Динамо" сыграет ответный матч с "Арисом" в Бухаресте в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Начало - в 20:00. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 0:1.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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