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Процесс регистрации легионера Александрии затянулся - в клубе назвали причину
Эквадорец присоединился к команде на прошлой неделе
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор "Александрии" Александр Марков прокомментировал задержку с регистрацией эквадорского легионера Хосе Эрнандеса.
"Эрнандес - легионер из другого чемпионата. Его трансфер проводится через международную трансферную систему, а из-за того, что он первый раз переходит за пределы Эквадора, нужна дополнительная верификация в Федерации футбола Эквадора.
К тому же дата подписания контракта - 10 августа - пришлась на День независимости Эквадора и в стране в эти дни выходные. Поэтому процесс закономерно затянулся", - отметил Марков.
Напомним, 26-летний Эрнандес был арендован у "Макары" на один сезон. Соглашение включает опцию выкупа игрока.
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