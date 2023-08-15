Процесс регистрации легионера Александрии затянулся - в клубе назвали причину

Спортивный директор "Александрии" Александр Марков прокомментировал задержку с регистрацией эквадорского легионера Хосе Эрнандеса.

"Эрнандес - легионер из другого чемпионата. Его трансфер проводится через международную трансферную систему, а из-за того, что он первый раз переходит за пределы Эквадора, нужна дополнительная верификация в Федерации футбола Эквадора.

К тому же дата подписания контракта - 10 августа - пришлась на День независимости Эквадора и в стране в эти дни выходные. Поэтому процесс закономерно затянулся", - отметил Марков.