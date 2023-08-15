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Процесс регистрации легионера Александрии затянулся - в клубе назвали причину

Премьер-лига
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Эквадорец присоединился к команде на прошлой неделе

Процесс регистрации легионера Александрии затянулся - в клубе назвали причину

Фото: ФК Олександрія

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Спортивный директор "Александрии" Александр Марков прокомментировал задержку с регистрацией эквадорского легионера Хосе Эрнандеса.

"Эрнандес - легионер из другого чемпионата. Его трансфер проводится через международную трансферную систему, а из-за того, что он первый раз переходит за пределы Эквадора, нужна дополнительная верификация в Федерации футбола Эквадора.

К тому же дата подписания контракта - 10 августа - пришлась на День независимости Эквадора и в стране в эти дни выходные. Поэтому процесс закономерно затянулся", - отметил Марков.

Напомним, 26-летний Эрнандес был арендован у "Макары" на один сезон. Соглашение включает опцию выкупа игрока.

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В статье: ФК Александрия
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