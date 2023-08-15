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Ротань отреагировал на то, что он можеть заменить Кучера в Днепре-1: Это лишь слухи

Премьер-лига
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Наставник "Александрии" не подтвердил информацию СМИ

Ротань отреагировал на то, что он можеть заменить Кучера в Днепре-1: Это лишь слухи

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань опроверг информацию СМИ о том, что он может возглавить "Днепр-1" в случае отставки Александра Кучера.

"Эту информацию, которую распространили в прессе, я не подтверждаю. Это лишь слухи, что мне якобы предложили в случае отставки Кучера занять его место. Я - главный тренер "Александрии", и у меня есть над чем работать.

Для меня это в настоящее время самое главное", - сказал Ротань в комментарии "Украинскому футболу".

По последним данным СМИ, на данный момент ни одной кандидатуры клуб на замену Кучеру не рассматривает. Напомним, "Днепр-1" проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы "Славии" (0:3).

Тем не менее, даже в случае вылета из Лиги Европы, команда сможет побороться за группу Лиги конференций.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия СК Днепр-1
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