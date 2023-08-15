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Ротань отреагировал на то, что он можеть заменить Кучера в Днепре-1: Это лишь слухи
Наставник "Александрии" не подтвердил информацию СМИ
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань опроверг информацию СМИ о том, что он может возглавить "Днепр-1" в случае отставки Александра Кучера.
"Эту информацию, которую распространили в прессе, я не подтверждаю. Это лишь слухи, что мне якобы предложили в случае отставки Кучера занять его место. Я - главный тренер "Александрии", и у меня есть над чем работать.
Для меня это в настоящее время самое главное", - сказал Ротань в комментарии "Украинскому футболу".
По последним данным СМИ, на данный момент ни одной кандидатуры клуб на замену Кучеру не рассматривает. Напомним, "Днепр-1" проиграл в первом матче квалификации Лиги Европы "Славии" (0:3).
Тем не менее, даже в случае вылета из Лиги Европы, команда сможет побороться за группу Лиги конференций.
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