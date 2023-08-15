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Бразильский новичок Колоса вернется в строй не ранее сентября
Рангел продолжает восстанавливается после травмы
Фото: пресслужби ФК "Колос"
Летний новичок "
Это повреждение игрок получил еще в составе своего прошлого клуба – "Риги".
Ожидается, что Рангел начнет заниматься в общей группе после возвращения "Колоса" из Львова, где он 19 августа померяется силами в календарном матче с "Рухом".
Хотя в "Колосе" не форсируют возвращение латиноамериканца в строй и его дебют, в лучшем случае, состоится 2 сентября в поединке 6 тура – с "Кривбассом".
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