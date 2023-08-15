Бразильский новичок Колоса вернется в строй не ранее сентября

Летний новичок " Колоса " бразильский форвард Рангел все еще продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Это повреждение игрок получил еще в составе своего прошлого клуба – "Риги".

Ожидается, что Рангел начнет заниматься в общей группе после возвращения "Колоса" из Львова, где он 19 августа померяется силами в календарном матче с "Рухом".

Хотя в "Колосе" не форсируют возвращение латиноамериканца в строй и его дебют, в лучшем случае, состоится 2 сентября в поединке 6 тура – с "Кривбассом".