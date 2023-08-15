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На России проведут матч памяти Цымбаларя, Черноморец решительно осудил проведение поединка

Премьер-лига
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Имя Цымбаларя собираются использовать, чтобы продемонстрировать свою якобы активную футбольную жизнь во время заслуженной изоляции

На России проведут матч памяти Цымбаларя, Черноморец решительно осудил проведение поединка

фото из соцсетей

Новина українською

9 сентября в Москве анонсирован матч памяти Ильи Цымбаларя. Организатором матча является сын Ильи Цымбаларя Олег, уехавший из Украины в Москву после начала полномасштабной войны.

Одесский "Черноморец" осудил проведение данного матча и заявил, что в России просто пытаются сыграть на памяти игрока.

"Футбольный клуб "Черноморец" с большим изумлением и чувством возмущения узнал о матче памяти Ильи Цымбаларя в России. Воспитанник нашего клуба, человек, сделавший в Одессе себе имя.

Именно в родную Одессу вернулся Илья, чтобы усовершенствовать тренерское мастерство и делиться опытом с молодежью. К сожалению, многое футбольный мастер так и не успел сделать.

10 лет назад Илья ушел от нас. В Одессе Илья Цымбаларь похоронен на одном из кладбищ города.

В 2016 году на нашем стадионе был сыгран матч памяти Ильи Цымбаларя. На игру прибыло немало звезд, с которыми Илья играл рядом в течение своей звездной карьеры.

Но многие его "друзья" проигнорировали мероприятие, коварно прикрываясь "беспокойной ситуацией в Одессе", на матч не приехали "славные" игроки страны-агрессора, представители клуба "Спартак".

Эти игроки наплевали на память об одноклубнике и друге.

И вот 2023 год. Бурлит война, каждый день Москва забрасывает ракетами Украину, под огнем Киев и Львов, Харьков и родная для Ильи Цымбаларя Одесса. Верх цинизма уничтожать Одессу и в то же время звать футбольных звезд прошлого, пенсионеров-гастролеров на матч памяти выдающегося украинца, знаменитого одессита.

Кстати, как связаны Фернандио Мориентес, Флоран Малуда, Сантьяго Канисарес с карьерой нашего одессита?

Конечно, никак. Организаторы этого коммерческого мероприятия понимают, что ни Виктор Гришко, ни Иван Гецко, ни Сергей Гусев, ни другие победители первого Кубка Украины на Россию не поедут.

Это не матч памяти Ильи Владимировича.

Имя легендарного полузащитника собираются использовать, чтобы продемонстрировать футбольному сообществу свою якобы активную футбольную жизнь во время заслуженной изоляции.

Футбольный клуб "Черноморец" категорически осуждает такие действия организаторов", – говорится в заявлении клуба.

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В статье: Илья Цымбаларь Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець

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