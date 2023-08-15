Шахтер и Александрия на следующий день после матча УПЛ провели спарринг 2 по 30

Во вторник, 15 августа, на следующий день после очного поединка УПЛ, "Шахтер" и " Александрия " провели тренировочный спарринг в формате 2 тайма по 30 минут.

Тренеры задействовали в спарринге футболистов, не участвовавших во вчерашнем официальном матче или выходивших на замену и проведших на поле не так много времени.

В стартовом составе "горняков" вышли голкипер Денис Твардовский, защитники Педриньо, Ярослав Ракицкий, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, полузащитники Артем Бондаренко, Денил Кастилло, Антон Глущенко, Невертон, Алексей Кащук и Хусрав Тоиров.

Во втором тайме в воротах дончан действовал Тимур Пузанков, а в центре защиты Козика сменил Даниил Удод.

На 23-й минуте "горняк" Тоиров открыл счет, а на 29-й минуте александрийцы отыгрались – отличился Владислав Погорелый.

В итоге, в матче была зафиксирована ничья 1:1.