  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер и Александрия на следующий день после матча УПЛ провели спарринг 2 по 30
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Александрия на следующий день после матча УПЛ провели спарринг 2 по 30

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игра закончилась вничью

Шахтер и Александрия на следующий день после матча УПЛ провели спарринг 2 по 30

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник, 15 августа, на следующий день после очного поединка УПЛ, "Шахтер" и "Александрия" провели тренировочный спарринг в формате 2 тайма по 30 минут.

Тренеры задействовали в спарринге футболистов, не участвовавших во вчерашнем официальном матче или выходивших на замену и проведших на поле не так много времени.

В стартовом составе "горняков" вышли голкипер Денис Твардовский, защитники Педриньо, Ярослав Ракицкий, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, полузащитники Артем Бондаренко, Денил Кастилло, Антон Глущенко, Невертон, Алексей Кащук и Хусрав Тоиров.

Во втором тайме в воротах дончан действовал Тимур Пузанков, а в центре защиты Козика сменил Даниил Удод.

На 23-й минуте "горняк" Тоиров открыл счет, а на 29-й минуте александрийцы отыгрались – отличился Владислав Погорелый.

В итоге, в матче была зафиксирована ничья 1:1.

По теме
yellow-arrow
Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1
yellow-arrow
Волынец после сотрясения мозга вернулся к беговым тренировкам
yellow-arrow
Чигринский: Вернулся домой, и мне стало спокойнее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
15.08.2023 в 20:08
Состав Александрии бы еще посмотреть
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде