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Волынец после сотрясения мозга вернулся к беговым тренировкам
Но говорить о возвращении кипера на поле еще рано
scdnipro1.com.ua
Голкипер "
Во вторник, 15 августа, 29-летний кипер приступил к беговым тренировкам.
При этом сам игрок признался, что врачи пока не дают никаких прогнозов относительно окончательных сроков его восстановления.
"У меня пока не было физических нагрузок. Сейчас начнутся, и будем смотреть, как организм будет реагировать", – рассказал Евгений Волынец.
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