Волынец после сотрясения мозга вернулся к беговым тренировкам

Голкипер " Днепра-1 " Евгений Волынец продолжает курс реабилитации после полученного сотрясения мозга в матче квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" (2:2).

Во вторник, 15 августа, 29-летний кипер приступил к беговым тренировкам.

При этом сам игрок признался, что врачи пока не дают никаких прогнозов относительно окончательных сроков его восстановления.