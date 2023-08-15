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Волынец после сотрясения мозга вернулся к беговым тренировкам

Премьер-лига
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Но говорить о возвращении кипера на поле еще рано

Волынец после сотрясения мозга вернулся к беговым тренировкам

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец продолжает курс реабилитации после полученного сотрясения мозга в матче квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" (2:2).

Во вторник, 15 августа, 29-летний кипер приступил к беговым тренировкам.

При этом сам игрок признался, что врачи пока не дают никаких прогнозов относительно окончательных сроков его восстановления.

"У меня пока не было физических нагрузок. Сейчас начнутся, и будем смотреть, как организм будет реагировать", – рассказал Евгений Волынец.

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В статье: Евгений Волынец СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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