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Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Яркий матч на стадионе Левый Берег

Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в этом матче сошелся с соперником, который прежде не терял очков. И у которого была успешная история последних матчей против "горняков". Поэтому вопрос о победителе не был определен заранее. В итоге игра оправдала надежды: была интрига, было напряжение. "Шахтер" хорошо сыграл в первом тайме, но во втором уже "Александрия" диктовала свои правила. Хотя до ничьей немного не хватило.

За этим матчем на стадионе "Левый Берег" под жарким солнцем наблюдала Алина Ерофеева. Наблюдала и фиксировала самые лучшие мгновения на фотокамеру. Результат – ниже в фотогалерее.

Фотогалерея

Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 2Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 3Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 4Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 5Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 6Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 7Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 8Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 9Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 2Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 3Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 4Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 5Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 6Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 7Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 8Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 9Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 2Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 3Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 4Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 6Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 7Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 5Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 8Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 2Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 3Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 4Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 5Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 6Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 7Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 8Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 9Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 1Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 2Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 3Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 4Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 5Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 6Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 7Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1 - фото 8
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