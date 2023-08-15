Солнце светит всем одинаково. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Александрия 2:1

"Шахтер" в этом матче сошелся с соперником, который прежде не терял очков. И у которого была успешная история последних матчей против "горняков". Поэтому вопрос о победителе не был определен заранее. В итоге игра оправдала надежды: была интрига, было напряжение. "Шахтер" хорошо сыграл в первом тайме, но во втором уже "Александрия" диктовала свои правила. Хотя до ничьей немного не хватило.

За этим матчем на стадионе "Левый Берег" под жарким солнцем наблюдала Алина Ерофеева. Наблюдала и фиксировала самые лучшие мгновения на фотокамеру. Результат – ниже в фотогалерее.

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