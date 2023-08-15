Задолженность по зарплате в Ворскле составляет три месяца, - СМИ

Несмотря на последние неудачи как на внутренней, так и международной арене, главный тренер " Ворсклы " Виктор Скрипник продолжает готовить команду к очередному календарному поединку.

Не исключено, что клубное руководство специально не спешит с оргвыводами, потому что в случае отставки вождя не обойдется без серьезной компенсации, а у "Ворскли" с финансированием есть определенные проблемы.

Также в команде есть задолженность по зарплате и сейчас она составляет три месяца. Впрочем, игроки относятся к этому с пониманием, так как это не первый такой случай в последнее время.

Напомним, что на старте сезона "Ворскла" вылетела из квалификации Лиги конференций от грузинской "Дилы", а также проиграла два стартовых матча чемпионата Украины.