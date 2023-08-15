Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Задолженность по зарплате в Ворскле составляет три месяца, - СМИ
Виктор Скрипник пока что остается у руля команды
фото - ФК Ворскла
Несмотря на последние неудачи как на внутренней, так и международной арене, главный тренер "
Не исключено, что клубное руководство специально не спешит с оргвыводами, потому что в случае отставки вождя не обойдется без серьезной компенсации, а у "Ворскли" с финансированием есть определенные проблемы.
Также в команде есть задолженность по зарплате и сейчас она составляет три месяца. Впрочем, игроки относятся к этому с пониманием, так как это не первый такой случай в последнее время.
Напомним, что на старте сезона "Ворскла" вылетела из квалификации Лиги конференций от грузинской "Дилы", а также проиграла два стартовых матча чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Официально: Неймар перешел в Аль-Хиляль
- Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
- Storm Shadow в деле. Оккупанты сообщили о ликвидации Силами обороны Украины российского полковника
- Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Новости по теме
- 20:30 Украинские Цыганык: Днепр-1 не ведет переговоров ни с одним из тренеров на замену Кучеру
- 20:21 Украинские Скрипник отказался давать комментарии после матча с Зарей. Журналистам сказал, что не знает, что происходит с командой – СМИ
- 16:56 Украинские Ворскла - Заря 1:2. Должен был быть разгром, Скрипник исправился, но все равно проиграл