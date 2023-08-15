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Задолженность по зарплате в Ворскле составляет три месяца, - СМИ

Премьер-лига
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Виктор Скрипник пока что остается у руля команды

Задолженность по зарплате в Ворскле составляет три месяца, - СМИ

фото - ФК Ворскла

Новина українською

Несмотря на последние неудачи как на внутренней, так и международной арене, главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник продолжает готовить команду к очередному календарному поединку.

Не исключено, что клубное руководство специально не спешит с оргвыводами, потому что в случае отставки вождя не обойдется без серьезной компенсации, а у "Ворскли" с финансированием есть определенные проблемы.

Также в команде есть задолженность по зарплате и сейчас она составляет три месяца. Впрочем, игроки относятся к этому с пониманием, так как это не первый такой случай в последнее время.

Напомним, что на старте сезона "Ворскла" вылетела из квалификации Лиги конференций от грузинской "Дилы", а также проиграла два стартовых матча чемпионата Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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Источник:
sport.ua

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