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Вакула прибыл на просмотр в Черноморец
Очередная попытка реанимировать карьеру
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24-летний полузащитник Владислав Вакула, чей контракт с "Полесьем" был разорван в одностороннем порядке, прибыл в Одессу.
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Напомним, что Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером, из-за чего он надолго не задерживается в своих командах.
Также отметим, что новый сезон команда Григорчука начала с одного поражения и двух побед в УПЛ.
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Источник:ТаТоТаке
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Грязный Гаррик (C)
15.08.2023 в 23:55
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