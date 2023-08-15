Вакула прибыл на просмотр в Черноморец

24-летний полузащитник Владислав Вакула, чей контракт с "Полесьем" был разорван в одностороннем порядке, прибыл в Одессу.

В " Черноморце " номинальный левый вингер находится на просмотре.

Напомним, что Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером, из-за чего он надолго не задерживается в своих командах.

Также отметим, что новый сезон команда Григорчука начала с одного поражения и двух побед в УПЛ.