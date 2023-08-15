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Вакула прибыл на просмотр в Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередная попытка реанимировать карьеру

Вакула прибыл на просмотр в Черноморец

instagram.com/vakaaa10

Новина українською

24-летний полузащитник Владислав Вакула, чей контракт с "Полесьем" был разорван в одностороннем порядке, прибыл в Одессу.

В "Черноморце" номинальный левый вингер находится на просмотре.

Напомним, что Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером, из-за чего он надолго не задерживается в своих командах.

Также отметим, что новый сезон команда Григорчука начала с одного поражения и двух побед в УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
15.08.2023 в 23:55
Очередной мажор...Хорошо хоть в Одессу а не в какую нибудь Литву или Болгарию
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