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Ариэльсон: Война – это всегда плохо, но я уже в Украине
Бразилец не побоялся приехать в Украину
polissyafc.com
Бразильский новичок "
- В "Полисе" играет еще не так много иностранцев. Как сейчас проходит процесс твоей адаптации, с кем ты уже общался и какие у тебя первые впечатления от клуба, что следует улучшить с нашей стороны?
- Пока я хорошо познакомился с Бени Макуана, он пока единственный легионер в команде. Но я не могу сказать, что мы не общаемся с другими футболистами. Все меня встретили очень хорошо и тепло меня приняли. Меня поразил тренировочный центр. Я уже проводил тренировки с командой, и я приятно удивлен работоспособностью, обученностью всех футболистов. Могу сказать, что я с нетерпением жду выхода на поле и первой игры в футболке клуба "Полесье".
- Перед переходом ты собирал информацию о нашем клубе. Чем тебя заинтересовал ФК "Полесье" и почему ты выбрал наш клуб для продолжения карьеры?
- Я видел социальные сети клуба, сайт и у меня сложилось хорошее впечатление о проекте "Полесье". Перспективный, очень интересный – меня он заинтересовал. Когда мне было предложено, я был приятно удивлен. Я недолго обдумывал, прежде чем ответить "да".
- Сейчас Украина ведет войну против России, которая хочет захватить часть нашей страны. Какое у тебя отношение к этой ситуации и что ты узнавал о ситуации здесь перед тем, как приехать в "Полесье"?
- Наверное, уже всем известна ситуация. До предложения и уже после, я интересовался. Это ужасно, что война в стране. Война – это всегда плохо, но я уже здесь. Надеюсь, что своей формой и своим отношением к игре я принесу людям радость в это тяжелое время.
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