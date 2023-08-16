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Стецков: Факторы успеха Кривбасса - дисциплина на поле и настоящий коллектив
Защитник "красно-белых" - о победе над "ЛНЗ" (2:0)
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Тимур Стецков поделился мыслями о победе над черкасским "ЛНЗ" в 3-м туре УПЛ (2:0).
- Матч получился очень положительным, хороший результат для нас. Уверен, мы заслужили эту победу. Главные факторы успеха? Дисциплина на поле и настоящий коллектив, который есть в "Кривбассе". Мы всегда играем коллективом, за счет этого и получаем нужный результат.
- У тебя был классный момент. Ты едва не замкнул дальнюю штангу, но немного не повезло. Как прокомментируешь этот эпизод?
- Это наигранная комбинация, но концовка должна была быть по плану другая - чтобы я забил (улыбается). Уже хотел праздновать, но что-то пошло не так.
- В перерыве какие наставления получили от Юрия Николаевича?
- Подчеркивал дисциплинированную игру. И просил продолжать в том же духе и добавлять с каждой минутой, - отметил Стецков.
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