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Бабогло: Шахтер ван Леувена стал более агрессивной командой, более вертикальной
Хавбек "Александрии" признался, что в двух пропущенных мячах есть его вина
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Александрии" Владислав Бабогло прокомментировал результат матча 3-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:2).
- Чего не хватило "Александрии" для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью?
- Фортуны. Особенно во втором тайме. В первом тайме нам надо было играть как во втором, тогда был бы и результат. Зато мы не были смелыми, не открывались, а еще было много ошибок, поэтому имеем то, что имеем. Надеюсь, что сделаем правильные выводы, и подойдем к игре с "Зарей" в хорошей форме.
- К своей игре имеешь какие-то претензии?
- Конечно. И по первому голу, и по второму голу.
- Что было не так?
- Когда нам забили первый гол я должен был сыграть по другому. Не нужно было возвращать мяч Никите Шевченко. Надо было делать то, что мы наигрывали всю эту неделю. А во втором мяче, я не успел за нападающим "Шахтера" и дал ему возможность пробить по воротам.
- В игре был момент, который тянул на пенальти у ворот "Шахтера". Как ты можешь его прокомментировать?
- Я даже не смотрел повтор. А так, на горячую руку, трудно что-то говорить. Насколько я видел, то от игрока мяч попал в руку. Скажу так: момент на пенальти не тянул.
- Какое впечатление от игры "Шахтера", которым руководит ван Леувен?
- Этот "Шахтер" стал более агрессивной командой, более вертикальной. Они стали где-то использовать длинные передачи, за спину защитникам. Поэтому... Мы готовились к этому. Но как видите, не все у нас сегодня получилось, - сказал Бабогло.
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