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Бабогло: Шахтер ван Леувена стал более агрессивной командой, более вертикальной

Премьер-лига
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Хавбек "Александрии" признался, что в двух пропущенных мячах есть его вина

Бабогло: Шахтер ван Леувена стал более агрессивной командой, более вертикальной

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Александрии" Владислав Бабогло прокомментировал результат матча 3-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:2).

- Чего не хватило "Александрии" для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью?

- Фортуны. Особенно во втором тайме. В первом тайме нам надо было играть как во втором, тогда был бы и результат. Зато мы не были смелыми, не открывались, а еще было много ошибок, поэтому имеем то, что имеем. Надеюсь, что сделаем правильные выводы, и подойдем к игре с "Зарей" в хорошей форме.

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- К своей игре имеешь какие-то претензии?

- Конечно. И по первому голу, и по второму голу.

- Что было не так?

- Когда нам забили первый гол я должен был сыграть по другому. Не нужно было возвращать мяч Никите Шевченко. Надо было делать то, что мы наигрывали всю эту неделю. А во втором мяче, я не успел за нападающим "Шахтера" и дал ему возможность пробить по воротам.

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- В игре был момент, который тянул на пенальти у ворот "Шахтера". Как ты можешь его прокомментировать?

- Я даже не смотрел повтор. А так, на горячую руку, трудно что-то говорить. Насколько я видел, то от игрока мяч попал в руку. Скажу так: момент на пенальти не тянул.

- Какое впечатление от игры "Шахтера", которым руководит ван Леувен?

- Этот "Шахтер" стал более агрессивной командой, более вертикальной. Они стали где-то использовать длинные передачи, за спину защитникам. Поэтому... Мы готовились к этому. Но как видите, не все у нас сегодня получилось, - сказал Бабогло.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Владислав Бабогло
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