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Гармаш тренируется с Динамо U-19 вместе с Сидклей – они не нужны Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрокам ищут новые клубы

Гармаш тренируется с Динамо U-19 вместе с Сидклей – они не нужны Луческу

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Бразильский защитник "Динамо" Сидклей тренируется с молодежной командой киевлян, пишет "Динамомания".

Также с составом U-19 работает полузащитник Денис Гармаш, о чем сообщалось ранее. Оба игрока не входят в планы главного тренера Мирчи Луческу. Им ищут новые клубы.

33-летний Гармаш в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

30-летний Сидклей кампанию-2022/23 провел в аренде в болгарском клубе "ЦСКА 1948", где сыграл 15 матчей и сделал 1+1 по системе гол+пасс.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Сидклей
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Источник:
Динамоманія

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