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Гармаш тренируется с Динамо U-19 вместе с Сидклей – они не нужны Луческу
Игрокам ищут новые клубы
Фото: ФК Динамо
Бразильский защитник "Динамо" Сидклей тренируется с молодежной командой киевлян, пишет "Динамомания".
Также с составом U-19 работает полузащитник Денис Гармаш, о чем сообщалось ранее. Оба игрока не входят в планы главного тренера Мирчи Луческу. Им ищут новые клубы.
33-летний Гармаш в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
30-летний Сидклей кампанию-2022/23 провел в аренде в болгарском клубе "ЦСКА 1948", где сыграл 15 матчей и сделал 1+1 по системе гол+пасс.
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