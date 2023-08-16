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Пономарев: Лидерство Руха в УПЛ - это лишь результат трех первых туров

Премьер-лига
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Впереди еще 27 матчей

Пономарев: Лидерство Руха в УПЛ - это лишь результат трех первых туров

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с "Колосом", роли Юрия Климчука в коллективе и историческом результате "желто-черных" в первых трех турах УПЛ.

"Команда хорошо подготовлена к сезону. Радует то, что все ребята качественно прошли сборы, все очень сплоченные. Но сейчас хочется, чтобы и игроки, и эксперты поняли - это лишь результат трех первых туров. Впереди еще 27 матчей. Надо продолжать работать в таком же русле дальше. Наш тренерский штаб настраивает команду, что психологически нужно быть готовыми ко всему. Мы просим игроков, чтобы они вообще не думали о результате, когда выходят на поле.

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"Колос" - это хорошая команда с опытными футболистами. Предыдущие соперники у нас также были высокого уровня, поэтому мы готовимся в обычном режиме. Мы изучаем своего оппонента, но не будем подстраиваться под него, а будем играть в свой футбол, который хотим видеть. В этой игре нам нужно быть готовыми много работать с мячом, ведь "Колос" может сознательно играть вторым номером. Здесь важна психология и терпение футболистов, потому что позиционная атака - один из самых тяжелых элементов в игре. Важно, чтобы во время матча игроки придерживались тех принципов игры, которые пропагандирует наша команда.

Юрий Климчук очень важный футболист для нашей команды. Он является лидером коллектива, один из самых опытных игроков. Нам нужно, чтобы такие игроки, как Климчук, могли вести за собой ту молодежь, которая играет в нашем составе. Он выполняет эту работу, кроме того, Юрий - качественный форвард, и является очень важной фигурой внутри коллектива.

Фредди Плюман - качественный футболист, который усилил команду, но пока он еще не готов на 100%. Будем использовать его на нескольких позициях, ведь это универсальный игрок. Он однозначно поможет нам. Мы выбираем состав согласно форме игроков и того, против кого будем играть. Я очень доволен тем, что у нас хорошая скамейка запасных и тем, что можно при необходимости проводить ротацию. Ведь на замене есть игроки, которые по уровню и качеству не уступают игрокам стартового состава", - отметил Пономарев.

После 3-х туров "Рух" занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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