Новичок Полесья Ариэльсон: Мне очень нравится Бензема - у него практически нет слабых мест

Бразильский новичок "Полесья " Ариэльсон рассказал о себе и о своем переходе в житомирский клуб.

– Охарактеризуй себя как игрока, какие именно футбольные качества в себе выделяешь?

– Обо мне говорят, что я достаточно быстрый футболист, который хорошо справляется с мячом, хорошо чувствует позицию и хорош в завершении. Добавлю, что мне нравится не только завершать, но и ассистировать партнерам.

– Как бы ты описал украинский чемпионат и что бы выделил в украинских командах?

– У меня была информация по чемпионату Премьер-лиги. Хочу заметить, что меня поразила Украинская Премьер-лига своей интенсивностью. Это чемпионат, турнир, в котором высокая конкуренция. Я могу сравнить с Чемпионатом Бразилии, и я хочу сказать, что многие матчи по интенсивности, по уровню конкуренции, не уступают УПЛ. Поэтому я хочу попробовать свои силы.

– Есть ли игроки, на которых ты ориентируешься в футболе?

– Я слежу за Каримом Бензема. Мне очень нравится много его качеств: как он ведет себя, как играет, как он ведет себя в штрафной плоскости, как он действует в завершающей стадии атаки, как он действует, ассистируя партнерам. Я могу сказать, что у него практически нет слабых мест, как у игрока и нападающего.

– Какой стиль футбола тебе больше нравится и какой ты считаешь наиболее актуальным для современного футбола?

– По моей позиции понятно, что футбол атакующий, комбинационный, с обилием моментов, с большой возможностью по взятию ворот. Но футбол это не только атака, нужен баланс. Конечно, мне проще говорить об атакующих действиях, где я чувствую себя свободно. Что касается позиции и использования свободного пространства, что касается выхода на точку, где можно лучше завершить или передать партнеру.