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Металлист подпишет двух братьев-близнецов из Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Братья Луцивы сменят Хуст на Металлист

Металлист подпишет двух братьев-близнецов из Первой лиги

metalist.ua

Новина українською

Братья Василий и Петр Луцив в ближайшее время сменят "Хуст", за который они играли с сентября прошлого года, на "Металлист".

22-летние близнецы — воспитанники ужгородской СДЮСШОР, нападающие по амплуа. На профессиональном уровне выступали за юношеские команды "Александрии" и "Миная", а также "Мункач" и "Хуст".

В нынешнем сезоне братья успели провести за "Хуст" по 3 матча в Первой лиге и по одному — в Кубке Украины, где каждый из них забил по мячу в ворота "Скалы 1911".

"Хуст" и "Металлист" выступают в одной группе Первой лиги. В стартовых трех турах обе команды набрали по 1 очку.

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В статье: Металлист (Харьков) ФК Хуст
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Источник:
sport.ua

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