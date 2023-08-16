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Металлист подпишет двух братьев-близнецов из Первой лиги
Братья Луцивы сменят Хуст на Металлист
metalist.ua
Братья Василий и Петр Луцив в ближайшее время сменят "Хуст", за который они играли с сентября прошлого года, на "Металлист".
22-летние близнецы — воспитанники ужгородской СДЮСШОР, нападающие по амплуа. На профессиональном уровне выступали за юношеские команды "Александрии" и "Миная", а также "Мункач" и "Хуст".
В нынешнем сезоне братья успели провести за "Хуст" по 3 матча в
"Хуст" и "Металлист" выступают в одной группе Первой лиги. В стартовых трех турах обе команды набрали по 1 очку.
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