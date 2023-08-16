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Шахтер договорился о новом контракте с Сиканом

Премьер-лига
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Горняки не хотят терять нападающего

Шахтер договорился о новом контракте с Сиканом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" близок к продлению контракта с форвардом команды Даниилом Сиканом.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, между клубом и игроком достигнута договоренность о новом долгосрочном соглашении.

Нынешний контракт игрока истекает в конце сезона, но "горняки" рассчитывают на нападающего и не хотят следующим летом терять его свободным агентом.

22-летний Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". За это время успел поиграть в аренде в "Мариуполе" и "Ганзе".

В прошлом сезоне в составе "горняков" забил 9 мячей и отдал 2 ассиста в 33 матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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