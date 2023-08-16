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Шахтер договорился о новом контракте с Сиканом
Горняки не хотят терять нападающего
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, между клубом и игроком достигнута договоренность о новом долгосрочном соглашении.
Нынешний контракт игрока истекает в конце сезона, но "горняки" рассчитывают на нападающего и не хотят следующим летом терять его свободным агентом.
22-летний Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". За это время успел поиграть в аренде в "Мариуполе" и "Ганзе".
В прошлом сезоне в составе "горняков" забил 9 мячей и отдал 2 ассиста в 33 матчах.
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