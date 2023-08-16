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Ворскле выплатили зарплату за май. Задолженность составляет два месяца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клубы УПЛ пытаются не доводить этот интервал до 3 месяцев

Ворскле выплатили зарплату за май. Задолженность составляет два месяца

Piotr Słonka

Новина українською

"ТаТоТаке" несколько скорректировало информацию о задолженности по зарплатам в "Ворскле".

Источник утверждает, что задолженность по зарплате составляет два месяца, а не три, как сообщали ранее СМИ.

В среду, 9 августа, команде выплатили зарплату за май, и таким образом сейчас задолженность составляет два месяца.

Также отмечается, что клубы УПЛ пытаются не доводить этот интервал до 3 месяцев, потому что при таком размере долга футболисты могут обращаться с жалобой на невыполнение контрактных обязательств в Палату споров УАФ. Это может привести к разрыву контракта в одностороннем режиме.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.08.2023 в 21:00
Аби з голоду не вмерли(((
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oda1979 (Запорожье)
16.08.2023 в 19:56
В Ворскле платят за поражения??
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
16.08.2023 в 19:37
Мене більше цікавить розмір цієї зарплати. Ніколи не лізу в чужу кишеню, але от стосовно Ворскли було б цікаво дізнатись
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