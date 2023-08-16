Ворскле выплатили зарплату за май. Задолженность составляет два месяца

"ТаТоТаке" несколько скорректировало информацию о задолженности по зарплатам в "Ворскле".

Источник утверждает, что задолженность по зарплате составляет два месяца, а не три, как сообщали ранее СМИ .

В среду, 9 августа, команде выплатили зарплату за май, и таким образом сейчас задолженность составляет два месяца.

Также отмечается, что клубы УПЛ пытаются не доводить этот интервал до 3 месяцев, потому что при таком размере долга футболисты могут обращаться с жалобой на невыполнение контрактных обязательств в Палату споров УАФ. Это может привести к разрыву контракта в одностороннем режиме.