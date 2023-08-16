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Ворскле выплатили зарплату за май. Задолженность составляет два месяца
Клубы УПЛ пытаются не доводить этот интервал до 3 месяцев
Piotr Słonka
"ТаТоТаке" несколько скорректировало информацию о задолженности по зарплатам в "Ворскле".
Источник утверждает, что задолженность по зарплате составляет два месяца, а не три,
В среду, 9 августа, команде выплатили зарплату за май, и таким образом сейчас задолженность составляет два месяца.
Также отмечается, что клубы УПЛ пытаются не доводить этот интервал до 3 месяцев, потому что при таком размере долга футболисты могут обращаться с жалобой на невыполнение контрактных обязательств в Палату споров УАФ. Это может привести к разрыву контракта в одностороннем режиме.
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