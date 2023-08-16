Игорь Солдат: После матча с Днепром-1 в раздевалке было волнение

Летний новичок "Миная" Игорь Солдат сыграл во всех трех турах текущего сезона. 32-летний защитник провел более часа в матче против "Динамо" и без замен играл против "ЛНЗ" и "Днепра-1".

В преддверии старта 4-го тура мы расспросили Игоря о впечатлении от домашней встречи с днепровцами (1:1) и настрое на выездной матч против "Металлиста 1925", который состоится 19-го августа.

– Игорь, вливание в новый коллектив произошло быстро?

– Да, конечно. Никаких сложностей не почувствовал, ведь со многими игроками уже знаком, с кем-то недавно уже играл в одной команде. Поэтому все прошло хорошо – быстро влился, быстро наладили взаимопонимание. Работаем над усовершенствованием игрового процесса.

– Как ты прокомментируешь игру команды против "Днепра-1", считавшегося безоговорочным фаворитом встречи?

– Нужно быть честным – до начала игры ничью с "Днепром-1" мы расценили бы как удовлетворительный результат. Но после финального свистка мнения уже были другие. Все же мы пропустили только в компенсированное время при счете 1:0 в свою пользу. Еще и на 82-й минуте Александр Бандура справился с первым пенальти в наши ворота. Поэтому результатом все были немного расстроены. Можно сказать, что было даже волнение в раздевалке. Ведь после гола Егора Твердохлеба казалось, что победа уже у нас в кармане. Поэтому нельзя сказать, что в раздевалке было положительное настроение.

Еще чувствовал личную вину, потому что именно на мне зафиксировали фол, когда назначили второй 11-метровый. Я точно был расстроен.

– То есть разочарование из-за пропущенного гола с пенальти все же перевесило положительный момент получения одного очка в игре с прошлогодним серебряным призером?

– Да. Настроение действительно было не очень. Но сейчас настраиваемся на боевую игру против "Металлиста 1925". Мы уже успели разобрать эту игру на теории, переключили мысли на следующий матч. У харьковчан тоже очень хорошая команда. Мы с "Металлистом 1925" в похожем турнирном положении, поэтому прекрасно понимаем вес этой встречи. Знаем, какой от нас ожидают результаты болельщики и руководство.

Я смотрел игру "Металлиста 1925" против "Шахтера". Команда неплохо комбинирует, не боится идти в обыгрыш даже против искусных игроков донецкой команды. Многие быстрые и технические футболисты. Нам точно будет сложно. Но нам нужно настраиваться на свою игру и стремиться получить очки.

– Ты уже забивал "Металлисту 1925" в составе "Вереса". Помнишь эту встречу и свой гол?

– Конечно. Тогда Сергей Панасенко выполнил навесную передачу с углового.

– А скидку головой сделал Дмитрий Немчанинов…

– Точно. Я помнил, что именно Сергей подавал от углового флажка, а дальше кто-то задел мяч головой. Интересно получилось, что теперь мы все трое играем за "Минай". Интересное совпадение. Мы даже не подумали об этом. Ну, это дополнительный положительный момент для настроения на игру. Приятные воспоминания. Не будем размышлять о том, удастся ли нам повторить эту комбинацию. У "Металлиста 1925" сменилась команда, у "Миная" другие схемы и розыгрыши стандартов. Да и это не важно – кто именно забивает. Главное, чтобы команда получала результат, набирала очки. К этому будем стремиться в субботу.

Надеюсь, наши болельщики будут смотреть трансляцию матча, а нам удастся порадовать их игрой и результатом.