Теслюк: В Рухе никто особого внимания на слова экспертов не обращает

Вингер "Руха" Денис Теслюк рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ против "Колоса".

"Колос" - очень хорошая и дисциплинированная команда. Нужно хорошо подготовиться к этому матчу и на теории досконально изучить соперника. "Колос" всегда борется за высокие места в чемпионате. У них довольно возрастная и опытная команда, а игроки хорошо сыграны.

Еще на сборах мы бегали в сильную жару, даже большую, чем сейчас во Львове. Погода является важным фактором, но мы уже привыкли к этим условиям, поэтому, думаю, это не помешает нам играть в свой футбол. Например, в предыдущих матчах команда соперника во втором тайме несколько подседала функционально. Мы хорошо поработали на сборах и теперь прекрасно чувствуем себя на поле в плане физики. Также наши игроки, которые выходят на замену, заметно усиливают игру. Благодаря этим факторам нам в предыдущих матчах удавалось дожать соперника и получить нужный результат.