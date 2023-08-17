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Теслюк: В Рухе никто особого внимания на слова экспертов не обращает
Львовская команда готовится к следующему матчу в УПЛ
Фото: ФК Рух
Вингер "Руха" Денис Теслюк рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ против "Колоса".
"Колос" - очень хорошая и дисциплинированная команда. Нужно хорошо подготовиться к этому матчу и на теории досконально изучить соперника. "Колос" всегда борется за высокие места в чемпионате. У них довольно возрастная и опытная команда, а игроки хорошо сыграны.
Еще на сборах мы бегали в сильную жару, даже большую, чем сейчас во Львове. Погода является важным фактором, но мы уже привыкли к этим условиям, поэтому, думаю, это не помешает нам играть в свой футбол. Например, в предыдущих матчах команда соперника во втором тайме несколько подседала функционально. Мы хорошо поработали на сборах и теперь прекрасно чувствуем себя на поле в плане физики. Также наши игроки, которые выходят на замену, заметно усиливают игру. Благодаря этим факторам нам в предыдущих матчах удавалось дожать соперника и получить нужный результат.
У нас в команде никто особого внимания на слова экспертов о нашем старте сезона не обращает. Тренер призывает нас играть в свой футбол и придерживаться наших игровых принципов. Такое внимание к нам приятно, но не более. Оно пока не мешает и не давит на нас. Мы настраиваемся на следующую игру в обычном для нас режиме", - сказал Теслюк.
Матч "Колос" - "Рух" состоится в субботу, 19 августа и начнется в 19:00.
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