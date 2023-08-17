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Соломон-Отабор: Колос – опасный для нас оппонент

Премьер-лига
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Вингер "Руха" высказался о следующем матче команды

Соломон-Отабор: Колос – опасный для нас оппонент

Фото: ФК Рух

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Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ с "Колосом".

"Я уже играл против "Колоса". Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме. Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный нам результат.

Наша команда очень хорошо работает и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона", - приводит слова вингера официальный сайт "желто-черных".

Матч "Рух" - "Колос" пройдет 19 августа и начнется в 19:00.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Вив Соломон-Отабор
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Источник:
ФК Рух

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