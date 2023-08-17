Соломон-Отабор: Колос – опасный для нас оппонент

Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ с "Колосом".

"Я уже играл против "Колоса". Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме. Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный нам результат.

Наша команда очень хорошо работает и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона", - приводит слова вингера официальный сайт "желто-черных".