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Соломон-Отабор: Колос – опасный для нас оппонент
Вингер "Руха" высказался о следующем матче команды
Фото: ФК Рух
Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ с "Колосом".
"Я уже играл против "Колоса". Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме. Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный нам результат.
Наша команда очень хорошо работает и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона", - приводит слова вингера официальный сайт "желто-черных".
Матч "Рух" - "Колос" пройдет 19 августа и начнется в 19:00.
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