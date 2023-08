Шахтер близок к подписанию защитника Црвены Звезды

Грузинский защитник "Црвены Звезды" Иракли Азарови близок к переходу в донецкий "Шахтер". Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно данным источника, переговоры на завершающей стадии. Стороны близки к соглашению. Детали трансфера не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов заплатить за него 3 миллиона евро.

Азарови стал игроком "Црвены Звезды" летом 2022 года, перейдя из "Динамо" Батуми. В сезоне-2022/23 21-летний грузин отыграл 25 матчей за сербский клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии.

Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Georgian fullback Irakli Azarovi from Crvena Zvezda ???????????????? #transfers



Negotiations advancing to final stages, agreement close. pic.twitter.com/kzXltwsky0