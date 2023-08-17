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Шахтер близок к подписанию защитника Црвены Звезды

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры на завершающей стадии

Шахтер близок к подписанию защитника Црвены Звезды

Фото: crvenazvezdafk

Новина українською

Грузинский защитник "Црвены Звезды" Иракли Азарови близок к переходу в донецкий "Шахтер". Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно данным источника, переговоры на завершающей стадии. Стороны близки к соглашению. Детали трансфера не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов заплатить за него 3 миллиона евро.

Азарови стал игроком "Црвены Звезды" летом 2022 года, перейдя из "Динамо" Батуми. В сезоне-2022/23 21-летний грузин отыграл 25 матчей за сербский клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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shura73 (угледар)
17.08.2023 в 15:57
ещё один левый защитник?педриньо,корниенко,топалов-куда столько?лучше бы взяли игрока в центр полузащиты
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