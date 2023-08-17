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Шахтер близок к подписанию защитника Црвены Звезды
Переговоры на завершающей стадии
Фото: crvenazvezdafk
Грузинский защитник "Црвены Звезды" Иракли Азарови близок к переходу в донецкий "Шахтер". Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Согласно данным источника, переговоры на завершающей стадии. Стороны близки к соглашению. Детали трансфера не уточняются.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов заплатить за него 3 миллиона евро.
Азарови стал игроком "Црвены Звезды" летом 2022 года, перейдя из "Динамо" Батуми. В сезоне-2022/23 21-летний грузин отыграл 25 матчей за сербский клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии.
Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Georgian fullback Irakli Azarovi from Crvena Zvezda ???????????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023
Negotiations advancing to final stages, agreement close. pic.twitter.com/kzXltwsky0
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