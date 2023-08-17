Омельченко рассудит Черноморец и Динамо и другие назначения 4-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура в Vbet Лиге-2023/2024.

4-й тур

18.08.2023

"ЛНЗ" - "Полесье". Черкассы. Центральный стадион. 17.00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Заря" - "Александрия". Киев. Стадион "Левый берег". 19.00. Арбитр - Иванов Ю. В. (Донецкая обл.),

19.08.2023

"Верес" - "Ворскла". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Бондаренко Д. Е. (Одесса),

"Металлист 1925" - "Минай". Киев. Стадион "Левый берег". 17.00. Арбитр - Заброда К. В. (Сумы),

"Рух" - "Колос". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы),

20.08.2023

"Днепр-1" - "Оболонь". Ужгород. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Балакин М. А. (Киевская обл.),

"Черноморец" - "Динамо". Одесса. Стадион "Черноморец". 17.00. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр ВАА - Козик Я. В. (Мукачево),

"Кривбасс" - "Шахтер". Кривой Рог. СК "Горняк". 19.00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье).