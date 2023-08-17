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Премьер-лига

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Омельченко рассудит Черноморец и Динамо и другие назначения 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Система VAR будет задействована в четырех матчах

Омельченко рассудит Черноморец и Динамо и другие назначения 4-го тура УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура в Vbet Лиге-2023/2024.

4-й тур

18.08.2023

"ЛНЗ" - "Полесье". Черкассы. Центральный стадион. 17.00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Заря" - "Александрия". Киев. Стадион "Левый берег". 19.00. Арбитр - Иванов Ю. В. (Донецкая обл.),

19.08.2023

"Верес" - "Ворскла". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Бондаренко Д. Е. (Одесса),

"Металлист 1925" - "Минай". Киев. Стадион "Левый берег". 17.00. Арбитр - Заброда К. В. (Сумы),

"Рух" - "Колос". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы),

20.08.2023

"Днепр-1" - "Оболонь". Ужгород. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Балакин М. А. (Киевская обл.),

"Черноморец" - "Динамо". Одесса. Стадион "Черноморец". 17.00. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр ВАА - Козик Я. В. (Мукачево),

"Кривбасс" - "Шахтер". Кривой Рог. СК "Горняк". 19.00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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