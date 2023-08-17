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Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "горняков" восстановился после повреждения

Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко вернулся в строй.

Он уже приступил к тренировкам в общей группе "горняков". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Из-за травмы хавбек пропустил стартовые матчи нового сезона.

В кампании-2022/23 Тарас принял участие в 36 матчах за дончан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет выездной поединок с "Кривбассом". Игра состоится 20 августа.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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shura73 (угледар)
17.08.2023 в 15:54
очень хорошо
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