Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко вернулся в строй.

Он уже приступил к тренировкам в общей группе "горняков". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Из-за травмы хавбек пропустил стартовые матчи нового сезона.

В кампании-2022/23 Тарас принял участие в 36 матчах за дончан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет выездной поединок с "Кривбассом". Игра состоится 20 августа.