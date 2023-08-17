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Степаненко вернулся в общую группу Шахтера
Капитан "горняков" восстановился после повреждения
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко вернулся в строй.
Он уже приступил к тренировкам в общей группе "горняков". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Из-за травмы хавбек пропустил стартовые матчи нового сезона.
В кампании-2022/23 Тарас принял участие в 36 матчах за дончан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, в следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет выездной поединок с "Кривбассом". Игра состоится 20 августа.
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