Заря — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Луганчане одержали первую победу в новом розыгрыше УПЛ и стремятся продолжить успех. При этом "желто-черные", наоборот, потерпели поражение от действующих чемпионов. Поэтому подопечные Руслана Ротаня едут в Киев ради заветных 3 зачетных очков.

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Поединок "Заря" — "Александрия" состоится в пятницу, 18 августа, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Прямую видеотрансляцию покажет телеканал УНИАН. Также болельщики смогут посмотреть матч на YouTube-канале FootballHub и ОТТ-сервисе Киевстар ТВ. Трансляция бесплатная.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Заря — Александрия Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после финального свистка вы сможете прочитать аналитический отчет и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами встречи.