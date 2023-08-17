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Заря — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Заря — Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК "Заря"

UA-Футбол
Новина українською

Луганчане одержали первую победу в новом розыгрыше УПЛ и стремятся продолжить успех. При этом "желто-черные", наоборот, потерпели поражение от действующих чемпионов. Поэтому подопечные Руслана Ротаня едут в Киев ради заветных 3 зачетных очков.

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Поединок "Заря" — "Александрия" состоится в пятницу, 18 августа, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Прямую видеотрансляцию покажет телеканал УНИАН. Также болельщики смогут посмотреть матч на YouTube-канале FootballHub и ОТТ-сервисе Киевстар ТВ. Трансляция бесплатная.

Трансляция матча
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Трансляция матча Заря — Александрия
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после финального свистка вы сможете прочитать аналитический отчет и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами встречи.

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