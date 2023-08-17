  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Полісся

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Новички УПЛ сойдутся в очном противостоянии, чтобы попытаться одержать вторую победу в этой кампании. ЛНЗ будет иметь шанс первый раз переиграть "Полесье", так как в прошлой кампании Первой лиги команда Александра Ковпака дважды потерпела поражение. В свою очередь, главному тренеру "лесников" Юрию Калитвинцеву нужно сделать рестарт и взбодрить своих игроков после двух последних поражений (от "Днепра-1" и "Руха").

Можно предположить, что от результата этого матча будет зависеть судьба кресла главного тренера "Полесья". Учитывая финансовый и кадровый потенциал, подопечные Калитвинцева не имеют права на ошибку и должны доказывать свою силу в поединке с соседом по турнирной таблице.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
ЛНЗ - Полесье смотреть онлайн
Смотреть трансляцию

Матч 4-го тура УПЛ сезона 2023/24 ЛНЗ - "Полесье" состоится в пятницу, 18-го августа 2023 года, в 17:00 в городе Черкассы.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на ОТТ сервисах: Megogo, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Начало – 17:00.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 под команду U-19 подписал бразильского центрфорварда
yellow-arrow
ЛНЗ - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.08.2023
yellow-arrow
Заря — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде