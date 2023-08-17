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ЛНЗ - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Новички УПЛ сойдутся в очном противостоянии, чтобы попытаться одержать вторую победу в этой кампании. ЛНЗ будет иметь шанс первый раз переиграть "Полесье", так как в прошлой кампании Первой лиги команда Александра Ковпака дважды потерпела поражение. В свою очередь, главному тренеру "лесников" Юрию Калитвинцеву нужно сделать рестарт и взбодрить своих игроков после двух последних поражений (от "Днепра-1" и "Руха").
Можно предположить, что от результата этого матча будет зависеть судьба кресла главного тренера "Полесья". Учитывая финансовый и кадровый потенциал, подопечные Калитвинцева не имеют права на ошибку и должны доказывать свою силу в поединке с соседом по турнирной таблице.
Матч 4-го тура УПЛ сезона 2023/24 ЛНЗ - "Полесье" состоится в пятницу, 18-го августа 2023 года, в 17:00 в городе Черкассы.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на ОТТ сервисах: Megogo, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Начало – 17:00.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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